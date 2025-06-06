Ο Μασκ γίνεται παρίας των Ρεπουμπλικανών μετά τις «γελοίες» επιθέσεις του Τραμπ

Επιθέσεις χωρίς προηγούμενο εναντίον του Ίλον Μασκ εξαπολύουν Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου, μετά τα «πυρά» του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Tesla ότι ο Τραμπ βρίσκεται «στη λίστα του Έπσταϊν» και μάλιστα ζήτησε την παραπομπή του.

Τις τελευταίες ώρες παρακολουθούμε την εντυπωσιακή πτώση του ανθρώπου που ασκούσε τεράστια επιρροή στο κόμμα των Ρεπουμπλικανών μέχρι και πριν από λίγες μέρες, σχολιάζει το Axios.

«Είναι απολύτως παιδαριώδες και γελοίο. Αρκετά με αυτές τις ανοησίες» δήλωσε ο βουλευτής Γκρεγκ Μέρφι (Ρεπουμπλικάνος από τη Βόρεια Καρολίνα) για τα σχόλια του Μασκ, προσθέτοντας ότι ο μέχρι πρότινος υπαρχηγός του Τραμπ έχει «χάσει μέρος της σοβαρότητάς του».

«Κανείς δεν εξέλεξε τον Ίλον Μασκ, και πολλοί άνθρωποι δεν τον συμπαθούν καν, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας» δήλωσε ο βουλευτής Τζεφ Βαν Ντρου (Ρεπουμπλικάνος από το Νιου Τζέρσεϊ).

Ο Μασκ αρχικά επικέντρωσε τις επιθέσεις του στο νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις περικοπές δαπανών, υποστηρίζοντας την Τρίτη ότι δεν κάνει αρκετά για τη μείωση του ελλείμματος.

Στη συνέχεια στράφηκε κατά του Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι το όνομά του περιλαμβάνεται «στη λίστα του Έπσταϊν» και λέγοντας ότι «η αλήθεια θα αποκαλυφθεί».

Έγινε ακόμη πιο τολμηρός απαντώντας σε ανάρτηση που έλεγε ότι «ο Τραμπ πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη και ο Τζέι Ντι Βανς πρέπει να τον αντικαταστήσει» με μία μόνο λέξη: «Ναι».

«Μας τηλεφωνούν στα γραφεία μας υποστηρίζοντας 100% τον πρόεδρο Τραμπ» δήλωσε ο βουλευτής Κέβιν Χερν (Ρεπουμπλικάνος-Οκλαχόμα).

«Με κάθε tweet που δημοσιεύεται, οι άνθρωποι υποστηρίζουν περισσότερο τον πρόεδρο Τραμπ και ο Μασκ χάνει την εύνοιά του», πρόσθεσε ο Χερν.

Ο βουλευτής Λόιντ Σμάκερ (Ρεπουμπλικάνος-Πενσυλβάνια) είπε ότι ο Μασκ «αρχίζει να φαίνεται λίγο τρελός».

Η τεράστια περιουσία του Μασκ και η δυνατότητά του να ρίχνει εκατομμύρια για οποιοδήποτε σκοπό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχει γίνει κάτι σαν Δαμόκλειος Σπάθη για τους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου. Έχει μάλιστα αφήσει να εννοηθεί ότι υποστηρίζει τους αμφισβητίες έναντι των 215 Ρεπουμπλικανών βουλευτών που ψήφισαν το νομοσχέδιο του Τραμπ.

Όμως, τώρα με τον άγριο καβγά Τραμπ - Μασκ, οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές λένε κατ' ιδίαν ότι φοβούνται πολύ περισσότερο μια ενδεχόμενη απόρριψη από τον Τραμπ παρά τα χρήματα του Μασκ.

«Θα προτιμούσα να έχω τον Τραμπ με το μέρος μου» είπε Ρεπουμπλικάνος βουλευτής, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ένας άλλος είπε: «Προτιμώ 100 φορές να μας υποστηρίξει ο Τραμπ στις προκριματικές εκλογές».

«Ο Ίλον μπορεί να κάψει 5 εκατομμύρια δολάρια για μια προκριματική εκλογή, αλλά αν ο Τραμπ πει 'αυτό το άτομο πρέπει να επανεκλέξουν οι Ρεπουμπλικάνοι', πάνε χαμένα τα 5 εκατομμύρια δολάρια» είπε ο βουλευτής.

