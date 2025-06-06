Αφότου η άλλοτε σχεδόν ερωτική σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο Ίλον Μασκ κατέρρευσε την Πέμπτη, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί ενέδωσαν σε ένα συναίσθημα που δεν είχαν νιώσει πρόσφατα απέναντι στην Ουάσινγκτον: αυτό που λέμε, τη χαρά της ζωής.

Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, επέλεξε μια κλασική απόδοση της γερμανικής λέξης «το να χαίρεσαι με την ατυχία του άλλου».

Με μια ανάρτηση στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Μασκ έγραψε: «Βλέπεις, μεγάλε, η πολιτική είναι πιο δύσκολη από όσο νόμιζες». Η επίθεση απευθυνόταν ευθέως στον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, ο οποίος είχε προηγουμένως αποκαλέσει τον Σικόρσκι «μικρό άνθρωπο» σε έναν πόλεμο λέξεων στο X τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Τιερί Μπρετόν, πρώην επίτροπος εσωτερικής αγοράς της Ευρώπης, ο οποίος επανειλημμένα συγκρούστηκε τόσο με τον Μασκ όσο και με τον Τραμπ, φάνηκε επίσης να απολαμβάνει τον καβγά ανάμεσα στους άλλοτε δυο φίλους δημοσιεύοντας ένα emoji με μάτια και ένα emoji με ποπ κορν καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος και ο κάποτε στενός σύμβουλός του και κορυφαίος πολιτικός ευεργέτης του αντάλλαξαν ειρωνικά σχόλια την Πέμπτη.

Η σχέση Τραμπ-Μασκ επιδεινώθηκε ραγδαία μετά την αποχώρηση του Μασκ από τον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα. Η ένταση αυτή που υπήρξε μεταξύ τους δημοσιοποιήθηκε όταν ο Μασκ επέκρινε δημόσια το εκτεταμένο πακέτο εσωτερικής πολιτικής του Τραμπ την Τρίτη και συνέχισε να επιτίθεται στον Λευκό Οίκο τις επόμενες ημέρες, κλιμακώνοντας την επίθεση την Πέμπτη.

Μιλώντας στο X, ο Μασκ είπε ότι οι δασμοί του Τραμπ θα προκαλέσουν ύφεση, είπε ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη και ισχυρίστηκε ότι το όνομα του Τραμπ βρίσκεται στη λίστα του Τζέφρι Έπσταϊν. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ επέπληξε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tesla από το Οβάλ Γραφείο και απείλησε τις εταιρείες του Μασκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.