Μεξικό: Η αποποινικοποίηση της άμβλωσης απορρίπτεται σε μια από τις συντηρητικότερες πολιτείες

Το κοινοβούλιο στη Γουαναχουάτο (κεντρικά), πολιτεία που συγκαταλέγεται στις πιο συντηρητικές στο Μεξικό, απέρριψε χθες Πέμπτη την αποποινικοποίηση της άμβλωσης, κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας που αντέκρουσε απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου το 2021.

Το πολιτειακό κοινοβούλιο απέρριψε σχέδιο νόμου για την αποποινικοποίηση της άμβλωσης με 19 ψήφους έναντι 17.

Τη συγκεκριμένη πολιτεία κυβερνά το Κόμμα Εθνικής Δράσης (PAN, οικονομικά φιλελεύθερη, κοινωνικά συντηρητική δεξιά).

Το 2021, το μεξικανικό Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως είναι αντισυνταγματικοί νόμοι που ποινικοποιούν την άμβλωση, σε ισχύ στους ποινικούς κώδικές πολλών από τις πολιτείες του ομοσπονδιακού κράτους αυτού.

Οχυρό της συμπολίτευσης (εθνικιστική αριστερά) από το 2018 σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η πρωτεύουσα Μεξικό ήταν πρωτοπόρος στην αποποινικοποίηση της άμβλωσης, εφαρμόζοντάς τη από το 2007.

Ως τώρα 19 από τις 32 πολιτείες του Μεξικού έχουν αναιρέσει νόμους που ποινικοποιούσαν τις επεμβάσεις τεχνητής διακοπής της κύησης.

Παρά την απόφαση του κοινοβουλίου στη Γουαναχουάτο, στην πολιτεία αυτή υπάρχει ήδη «αποποινικοποίηση από την κοινωνία», εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Βερόνικα Κρους, επικεφαλής της Las Libres, μη κυβερνητικής οργάνωσης που παρέχει συμβουλές σε γυναίκες που έχουν ανάγκη να προχωρήσουν σε άμβλωση.

Κάποιες γυναίκες έχουν κάνει ήδη αμβλώσεις σε κέντρα δημόσιας υγείας, πρόσθεσε.

Η Γουαναχουάτο, πολιτεία με έκταση χονδρικά ίση με αυτή του Βελγίου, έχει μετατραπεί σε θέατρο της πιο σκληρής σύγκρουσης ανάμεσα σε καρτέλ σε όλη τη χώρα: καταγράφει πάνω από 3.000 δολοφονίες τον χρόνο κατά μέσον όρο.

Είναι επίσης κέντρο της βιομηχανίας και τουριστικός προορισμός υψηλού επιπέδου, με κυριότερους μαγνήτες την πόλη Σαν Μιγκέλ ντ’ Αγιέντε και φεστιβάλ θεάτρου κάθε Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

