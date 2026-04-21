Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν έως ότου η Τεχεράνη καταθέσει ενιαία πρόταση και ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον αναβάλλει στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, ανταποκρινόμενη σε αίτημα της πακιστανικής ηγεσίας, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην Τεχεράνη να καταλήξει σε ενιαία πρόταση για τις διαπραγματεύσεις.

Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη καθώς η ιρανική κυβέρνηση εμφανίζεται «σοβαρά κατακερματισμένη», ενώ, κατόπιν αιτήματος του αρχηγού του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια.

Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε ότι έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να παραμείνουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ουσιαστικά Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για «ρωγμές» στην ιρανική ηγεσία, με αναλυτές να εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ σκληροπυρηνικών κύκλων, όπως οι Φρουροί της Επανάστασης, και πολιτικών προσώπων που εμφανίζονται πιο διαλλακτικά, όπως ο Πεζεσκιάν και ο Γκαλιμπάφ.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim είχε μεταδώσει ότι το Ιράν ενημέρωσε την αμερικανική πλευρά, μέσω του Πακιστάν, ότι δεν θα συμμετάσχει στον προγραμματισμένο γύρο συνομιλιών την Τετάρτη στο Ισλαμαμπάντ, ενώ προς το παρόν δεν φαίνεται καμία προοπτική επιστροφής στις διαπραγματεύσεις.

Ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είχε αποδεχθεί την εκεχειρία και τις συνομιλίες βάσει ενός πλαισίου 10 σημείων, το οποίο, όπως υποστηρίζει, είχε γίνει αποδεκτό και από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της διαμεσολάβησης του Πακιστάν.

Ωστόσο, κατά τις ίδιες πηγές, η Ουάσινγκτον δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της, τόσο σε σχέση με την εφαρμογή της εκεχειρίας στον Λίβανο όσο και κατά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, όπου φέρεται να έθεσε νέες απαιτήσεις που υπερέβαιναν το αρχικό πλαίσιο.

Παράλληλα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι, παρά τη δική της κίνηση να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοΐα, οι ΗΠΑ συνέχισαν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Κατά συνέπεια, το Ιράν εκτιμά ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις δεν έχει νόημα και συνιστά «χάσιμο χρόνου», θεωρώντας ότι η αμερικανική πλευρά εμποδίζει την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει το Tasnim.

Αυτό το ζήτημα ανακοινώθηκε επίσης σήμερα μέσω Πακιστανών και το Ιράν δεν θα είναι παρόν στο Πακιστάν αύριο για να προστατεύσει πλήρως τα δικαιώματα του λαού του, σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

