Γκουτέρες: Η παράταση της εκεχειρίας των ΗΠΑ, «σημαντικό βήμα» προς την αποκλιμάκωση

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ ανέφερε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε την παράταση της εκεχειρίας που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την κίνηση αυτή «σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση και τη δημιουργία κρίσιμου χώρου για διπλωματία και οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο εκπρόσωπος δήλωσε περαιτέρω: «Ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να αξιοποιήσουν αυτή τη δυναμική, να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την κατάπαυση του πυρός και να συμμετάσχουν εποικοδομητικά σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας βιώσιμης και διαρκούς λύσης».

Όσον αφορά τη διπλωματική διαδικασία, ο Ντουζαρίκ σημείωσε ότι ο Γκουτέρες υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Πακιστάν για τη διευκόλυνση περαιτέρω συνομιλιών. Κατέληξε σημειώνοντας ότι «ο Γενικός Γραμματέας ελπίζει ότι αυτές οι προσπάθειες θα συμβάλουν στη δημιουργία συνθηκών που θα ευνοήσουν μια συνολική και διαρκή επίλυση της σύγκρουσης».

Πηγή: skai.gr

