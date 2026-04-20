Γερμανία: Βαθαίνει η στεγαστική κρίση

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η προσφορά ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων σε 37 γερμανικές πόλεις μειώθηκε κατά 22% από το 2015, φτάνοντας περίπου τις 285.000 καταχωρίσεις.

Σε πόλεις όπως το Μίνστερ και το Πότσνταμ η μείωση της προσφοράς αγγίζει το 50%-55%.

Η προσφορά επιπλωμένων και προσωρινής μίσθωσης διαμερισμάτων αυξήθηκε σημαντικά, με καταχωρίσεις να αυξάνονται από 7.500 το 2015 σε 23.000 το 2022 στις οκτώ μεγαλύτερες πόλεις.

Ο τομέας επιπλωμένων και μακροχρόνια ενοικιαζόμενων κατοικιών διπλασιάστηκε στην Γερμανία μέσα σε μια δεκαετία, από 12.000 σε 37.000 καταχωρίσεις.

Η προσφορά ενοικιαζόμενων κατοικιών στη Γερμανία μειώνεται, ενώ αυξάνονται τα επιπλωμένα και προσωρινής μίσθωσης διαμερίσματα, σύμφωνα με τον δείκτη GREIX.Η εύρεση διαμερίσματος προς ενοικίαση σε γερμανικές πόλεις γίνεται ολοένα πιο δύσκολη.Η ζήτηση είναι μεγάλη, την ώρα που η προσφορά ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων μειώνεται συνεχώς. Όσοι αναζητούν στέγη στις ιστοσελίδες ακινήτων εντοπίζουν ολοένα συχνότερα επιπλωμένες κατοικίες ή κατοικίες που ενοικιάζονται μόνο για μικρό χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τον δείκτη ενοικίασης GREIX, ο οποίος δημοσιεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το Ινστιτούτο του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία (IfW).



Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ο αριθμός των αγγελιών εκμίθωσης στις υπό εξέταση 37 πόλεις και περιοχές έχει περιοριστεί κατά 22% από το 2015 σε περίπου 285.000. Σε ορισμένες πόλεις μάλιστα, όπως το Μίνστερ και το Πότσνταμ, η μείωση φτάνει ακόμη και το 50% με 55%. Την ίδια στιγμή ο τομέας επιπλωμένων και μακροχρόνια ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων αυξάνεται σημαντικά, αν και από χαμηλό σημείο εκκίνησης. Στις οκτώ μεγαλύτερες γερμανικές πόλεις ο αριθμός τους αυξήθηκε από περίπου 7.500 καταχωρίσεις το 2015 σε περίπου 23.000 πέρυσι. Σε όλη τη Γερμανία ο τομέας αυτός του δείκτη GREIX διπλασιάστηκε μέσα σε μια δεκαετία από περίπου 12.000 σε 37.000 καταχωρίσεις.

Πηγή: Deutsche Welle

Aλλάζει η αγορά ενοικίασης κατοικιώνΟι αλλαγές στην αγορά ενοικίασης είναι διαρθρωτικές,εκτιμά ο Γιόνας Ζντράλεκ επικεφαλής της έρευνας. Τη στιγμή που οι «κανονικές» καταχωρίσεις μειώνονται σημαντικά, οι επιπλωμένες, μακροχρόνιες ενοικιάσεις στις μεγάλες πόλεις έχουν υπερτριπλασιαστεί. Δεδομένα προσφοράς που κάποτε αποτελούσαν εξαίρεση γίνονται κανόνας, προσθέτει ο Γιόνας Ζντράλεκ.Ο τομέας της «προσωρινής στέγασης», δηλαδή κυρίως επιπλωμένα διαμερίσματα βραχυπρόθεσμης ενοικίασης, έχει επίσης αυξηθεί από το 2015. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη επιβραδύνεται από το 2018 μέχρι σήμερα. Συνολικά, οι «κανονικές» καταχωρίσεις ενοικίασης εξακολουθούν να κυριαρχούν, αλλά το μερίδιό τους μειώνεται σταθερά. Επί του παρόντος ανέρχεται στο 73% σε όλη τη χώρα και στο 63% στις οκτώ μεγαλύτερες πόλεις.Οι ιδιοκτήτες παρακάμπτουν τα πλαφόνΣτο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η ενοικίαση επιπλωμένων διαμερισμάτων. Οι Ενώσεις Ενοικιαστών θεωρούν ότι με τις ενοικιάσεις επιπλωμένων σπιτιών οι ιδιοκτήτες παρακάμπτουν τα πλαφόν στις αυξήσεις ενοικίων, όπως προβλέπονται στον σχετικό γερμανικό νόμο.Από την πλευρά του το γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο του Μονάχου Ifo εκτιμά το μερίδιο των επιπλωμένων διαμερισμάτων προσωρινής ενοικίασης σε εθνικό επίπεδο το πολύ στο 0,8% και προειδοποιεί για την υπερεκτίμηση αυτού του τομέα ενοικιαζόμενων κατοικιώνΗ υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ ανακοίνωσε σχέδια για αυστηρότερη ρύθμιση της προσωρινής ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων. Αυτά τα σχέδια περιλαμβάνουν μέγιστη περίοδο ενοικίασης έξι μηνών και όριο στην επιβάρυνση επίπλων στο 5% του καθαρού ενοικίου.Πηγή: dpa, afp

