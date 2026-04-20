Η Ουκρανία αναμένει αύριο την επανέναρξη της ροής πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα

Η Ουκρανία αναμένει ότι η ροή πετρελαίου θα ξαναρχίσει μέσω του αγωγού Ντρούζμπα (Druzhba) από την Τρίτη, 21 Απριλίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να «ξεμπλοκάρει» ένα άκρως απαραίτητο δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Κίεβο.

Τεχνικές δοκιμές του αγωγού, ο οποίος προμήθευε την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, πριν υποστεί ζημιές από ρωσική επίθεση τον Ιανουάριο, έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Τα κεφάλαια αυτά είναι κρίσιμης σημασίας για την Ουκρανία ώστε να συνεχίσει τον αγώνα, περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας και με τις ΗΠΑ να έχουν ουσιαστικά τερματίσει τη βοήθειά τους από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επέστρεψε στην εξουσία το 2025. Όπως ανέφερε το Bloomberg τον περασμένο μήνα, το Κίεβο διαθέτει κεφάλαια για να καλύψει τις ανάγκες του μόνο μέχρι τον Ιούνιο.

Η απερχόμενη κυβέρνηση της Ουγγαρίας έδωσε σήμα την Κυριακή ότι είναι έτοιμη να άρει το μπλόκο της στο δάνειο και να στηρίξει τη χρηματοδότηση για το Κίεβο, ακόμη και μέσα σε αυτή την εβδομάδα, εάν ξαναρχίσουν οι αποστολές πετρελαίου.



