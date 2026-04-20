Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να παρατείνει τη δεκαπενθήμερη κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία πριν από τη λήξη της, ενώ τόνισε ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει αποκλεισμένο μέχρι την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα αναχωρήσει αργότερα εντός της ημέρας για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, οι οποίες, όπως είπε, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν την Τρίτη.

«Δεν πρόκειται να παρασυρθώ σε μια βιαστική κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου στη διάθεσή μας», δήλωσε ο Πρόεδρος.

Ερωτηθείς για την εκεχειρία που ο ίδιος ανακοίνωσε στις 7 Απριλίου, ο Τραμπ σημείωσε ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο να την παρατείνω», διευκρινίζοντας ότι η εκπνέει την Τετάρτη. «Είναι το βράδυ της Τετάρτης», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Βράδυ Τετάρτης, ώρα Ουάσινγκτον».

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα καθώς οι ΗΠΑ διατήρησαν τον αποκλεισμό στο στενό και το Πολεμικό Ναυτικό κατέσχεσε ένα πλοίο με σημαία Ιράν. Ωστόσο, ο Τραμπ ήταν ανένδοτος: «Δεν πρόκειται να τα ανοίξω».

«Θέλουν να το ανοίξω. Οι Ιρανοί θέλουν απεγνωσμένα να ανοίξει. Δεν πρόκειται να το ανοίξω μέχρι να υπογραφεί συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να παραστεί στις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις, οι οποίες στοχεύουν σε μια συμφωνία για τον επίσημο τερματισμό της σύγκρουσης των επτά εβδομάδων, αν και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαέι.

«Υπάρχουν διάφορες ενδείξεις ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα από την πλευρά των ΗΠΑ για την προώθηση της διπλωματίας», δήλωσε ο Μπαγκαέι.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι μια συνάντηση με το Ιράν για τη συζήτηση των ειρηνευτικών όρων θα μπορούσε να εξελιχθεί θετικά για όλους. Πρόσθεσε ότι θα ήθελε πολύ να παραστεί αυτοπροσώπως στις συνομιλίες, αλλά δεν θεωρεί ότι θα είναι απαραίτητο.

Ερωτηθείς αν αναμένει να επαναληφθούν αμέσως οι εχθροπραξίες εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, σίγουρα θα το περίμενα».

Το Ιράν εξετάζει μια αμερικανική πρόταση που παραδόθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φοιτητών (ISNA). Οι λεπτομέρειες της πρόταση δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.



Πηγή: skai.gr

