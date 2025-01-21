Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο χορός του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μελάνια μετά την ορκωμοσία στο Καπιτώλιο - Δείτε βίντεο

Η Μελάνια Τραμπ ήταν εντυπωσιακη με ένα ασπρόμαυρο φόρεμα με ακάλυπτους τους ώμους της ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φορούσε ένα μαύρο σμόκιν

Ντόναλντ Τραμπ Μελάνια

Την παράδοση που θέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να χορεύει με την Πρώτη Κυρία στην τελετή Commander-in-Chief ball τίμησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ στην τρίτη παρόμοια εκδήλωση στην οποία έδωσαν το παρών μετά την ορκωμοσία στο Καπιτώλιο το απόγευμα της Δευτέρας.

Η Μελάνια Τραμπ ήταν εντυπωσιακη με ένα ασπρόμαυρο φόρεμα με ακάλυπτους τους ώμους της ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φορούσε ένα μαύρο σμόκιν.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Μελάνια Τραμπ ορκωμοσία Τραμπ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark