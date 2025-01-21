Την παράδοση που θέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να χορεύει με την Πρώτη Κυρία στην τελετή Commander-in-Chief ball τίμησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ στην τρίτη παρόμοια εκδήλωση στην οποία έδωσαν το παρών μετά την ορκωμοσία στο Καπιτώλιο το απόγευμα της Δευτέρας.

Η Μελάνια Τραμπ ήταν εντυπωσιακη με ένα ασπρόμαυρο φόρεμα με ακάλυπτους τους ώμους της ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φορούσε ένα μαύρο σμόκιν.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

