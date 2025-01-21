Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ ευχαρίστησε σήμερα τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την «ακλόνητη στήριξή» του, μετά την απόφαση του Ρεπουμπλικάνου να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη.

«Κύριε πρόεδρε, η ακλόνητη και χωρίς συμβιβασμούς στήριξή σας στο κράτος του Ισραήλ μαρτυρά τη βαθιά σχέση σας με τον εβραϊκό λαό και το ιστορικό μας δικαίωμα σε αυτή τη γη», έγραψε ο Σμότριχ στο Χ.

«Αυτές οι κυρώσεις αποτελούσαν σοβαρή και κατάφορη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ισραήλ και αδικαιολόγητη παραβίαση των δημοκρατικών αρχών και του αμοιβαίου σεβασμού» μεταξύ των δύο χωρών, πρόσθεσε.

Λίγη ώρα μετά την ορκωμοσία του ο Τραμπ ακύρωσε διάταγμα του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2024 και το οποίο επέβαλε οικονομικές κυρώσεις σε ακραίους Εβραίους εποίκους που κατηγορούνται για βίαιες επιθέσεις εναντίον Παλαιστίνιων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Μεταξύ των εποίκων που στοχοθετούνταν ήταν ένα πρόσωπο το οποίο κατηγορείται ότι υποκίνησε τις ταραχές στην παλαιστινιακή πόλη Χουάρα, νότια της Ναμπλούς, από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένας Παλαιστίνιος πολίτης.

Τότε ο Μπάιντεν είχε χαρακτηρίσει τα βίαια επεισόδια των Ισραηλινών εποίκων «απαράδεκτα» και «σοβαρή απειλή για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα» στην περιοχή.

Το Ισραήλ έχει υπό την κατοχή του τη Δυτική Όχθη από το 1967. Η βία στην περιοχή έχει οξυνθεί μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Χθες Δευτέρα το βράδυ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχάρη τον Τραμπ, προβλέποντας ότι «οι καλύτερες ημέρες της συμμαχίας μας δεν έχουν έρθει ακόμη».

Από την πλευρά του ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο ακροδεξιός πρώην υπουργός Εθνικής Ασφάλειας ο οποίος παραιτήθηκε από την κυβέρνηση για να διαμαρτυρηθεί για τη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς, επίσης χαιρέτισε την απόφαση Τραμπ.

«Διορθώνει μια μακροχρόνια αδικία», εκτίμησε, καταγγέλλοντας αυτούς που «μπέρδεψαν τους φίλους με τους εχθρούς» του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

