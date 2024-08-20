Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραμπ: Η Καμάλα Χάρις δεν δέχθηκε ντιμπέιτ στο Fox News

Ο Τραμπ δήλωσε πως αντί για το ντιμπέιτ, ο ίδιος θα εμφανιστεί σε απευθείας τηλεοπτική εκπομπή με κοινό

Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό μέσω Truth Social χθες Δευτέρα το βράδυ ότι η αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις δεν προτίθεται να πάει στην τηλεμαχία που σχεδιαζόταν να διεξαχθεί στο Fox News την 4η Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Τραμπ δήλωσε πως αντί για το ντιμπέιτ, ο ίδιος θα εμφανιστεί σε απευθείας τηλεοπτική εκπομπή με κοινό, θα κάνει εμφάνιση τύπου συνάντησης σε δημαρχείο, με παρουσιαστή τον Σον Χάνιτι, μορφή του δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά, στην πολιτεία Πενσιλβάνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Καμάλα Χάρις Debate
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark