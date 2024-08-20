Ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό μέσω Truth Social χθες Δευτέρα το βράδυ ότι η αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις δεν προτίθεται να πάει στην τηλεμαχία που σχεδιαζόταν να διεξαχθεί στο Fox News την 4η Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Τραμπ δήλωσε πως αντί για το ντιμπέιτ, ο ίδιος θα εμφανιστεί σε απευθείας τηλεοπτική εκπομπή με κοινό, θα κάνει εμφάνιση τύπου συνάντησης σε δημαρχείο, με παρουσιαστή τον Σον Χάνιτι, μορφή του δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά, στην πολιτεία Πενσιλβάνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

