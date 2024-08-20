Βίντεο που κυκλοφορούν από χθες στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή που ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Ιμπραήμ Μουχάρεμπ σκοτώνεται ενώ καλύπτει τον πόλεμο στη Γάζα, στη συνοικία Χαμάντ της Χαν Γιούνις.

Σε ένα από τα βίντεο, συνάδελφοί του καταγράφουν την στιγμή που τρέχουν να σωθούν ενώ γύρω τους πέφτουν σφαίρες. Στα πλάνα, άνδρας με αλεξίσφαιρο γιλέκο που αναγράφει «Τύπος» τρέχει για να ξεφύγει από τις σφαίρες, ενώ φωνή ακούγεται να λέει: «Ο Ιμπραήμ χτυπήθηκε -πού είναι;»

GAZA: Palestinian journalist Ibrahim Muhareb was killed by Israeli forces on Sunday in Khan Younis.



Journalists on the ground documented the moment they came under Israeli fire.



169 journalists and media have been killed since the beginning of the war. pic.twitter.com/iWIHtMvVW0 — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) August 19, 2024

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος PDN (Palestinian Daily News), για τον οποίο εργαζόταν κατά κύριο λόγο ο Μουχάρεμπ, ανέφερε πως ο δημοσιογράφος – ο οποίος φορούσε όλα τα διακριτικά του Τύπου και το γιλέκο Press - σκοτώθηκε από «πυρά (...) της ισραηλινής κατοχής εναντίον του και ομάδας δημοσιογράφων».

Άλλοι δυο δημοσιογράφοι που βρίσκονταν μαζί του - ανάμεσά τους μία νεαρή γυναίκα - τραυματίστηκαν από πυρά και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

◾Palestinian journalist Salma al-Qadoumi was shot in the back by Israel's military on Sunday as footage shows Israeli army tanks open fire on a group of journalists in Khan Yunis.



At least 158 Palestinian journalists have been killed by Israel in Gaza since October 7. pic.twitter.com/vyXkMkFJbF — Beate Landefeld (@BeateLandefeld) August 19, 2024

Χθες στο νοσοκομείο Νάσερ περίπου τριάντα συγγενείς και φίλοι του αδικοχαμένου νεαρού δημοσιογράφου έψαλαν προσευχή για τους νεκρούς μπροστά στο πτώμα του Ιμπραήμ Μουχάρεμπ, κάτω από λευκό νεκρικό σάβανο, πάνω στο οποίο ήταν αφημένο αλεξίσφαιρο γιλέκο που ανέγραφε «Τύπος».

Η Ένωση Παλαιστινίων Δημοσιογράφων καταδίκασε τη «δολοφονία» του μέλους της και κατηγόρησε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πως διεξάγουν «οργανωμένη εκστρατεία» με σκοπό τη «δολοφονία δημοσιογράφων» στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να εκφραστεί για τις περιστάσεις του θανάτου του δημοσιογράφου χωρίς τις ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες και αντίγραφο της δελτίου ταυτότητάς του.

«Ο ισραηλινός στρατός δεν βάζει ποτέ εσκεμμένα και δεν θα βάλει ποτέ εσκεμμένα στο στόχαστρο δημοσιογράφους», διαβεβαίωσε πάντως εκπρόσωπός του.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει πολλούς δημοσιογράφους που κατηγόρησαν κατόπιν ότι ήταν «τρομοκράτες», μέλη του ένοπλου βραχίονα είτε της Χαμάς, είτε του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) ανέφερε χθες πως καταμέτρησε ως τη 19η Αυγούστου «τουλάχιστον 113 δημοσιογράφους και εργαζόμενους σε ΜΜΕ που σκοτώθηκαν» κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, «την πιο φονική περίοδο για τους δημοσιογράφους αφότου (η ΜΚΟ) άρχισε να τηρεί δεδομένα το 1992» για το φαινόμενο.

