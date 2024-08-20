Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), στην εξουσία στην Ιαπωνία, θα αναδείξει τον νέο ηγέτη του —που είναι πρακτικά εγγυημένο ότι θα αναλάβει επόμενος πρωθυπουργός της χώρας— την 27η Σεπτεμβρίου, μετέδωσαν σήμερα ιαπωνικά ΜΜΕ.

Η απόφαση ακολουθεί την απροσδόκητη ανακοίνωση του νυν πρωθυπουργού, του Φουμίο Κισίντα, πως δεν θα διεκδικήσει νέα θητεία στην ηγεσία του κόμματος, καθώς η δημοτικότητα του ιδίου και της κυβέρνησής του βρίσκονται στο ναδίρ.

Η εκστρατεία για την προεδρία του ΦΔΚ θα αρχίσει τη 12η Σεπτεμβρίου και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί δύο εβδομάδες αργότερα, αποφάσισε κομματικό όργανο σήμερα, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους το δημόσιο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Μεγάλος αριθμός υποψηφίων, βετεράνων πολιτικών και νεότερων, ανερχόμενων αστέρων της παράταξης, συμπεριλαμβανομένων τριών γυναικών, σκοπεύουν να διεκδικήσουν την προεδρία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ιαπωνικού Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.