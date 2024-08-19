Ο συνταξιούχος ομοσπονδιακός δικαστής Τζέι Μάικλ Λούτινγκ, ένας εξέχων συντηρητικός νομικός, που διορίστηκε δικαστής από τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο, υποστηρίζει την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις έναντι του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την υποψηφιότητα του οποίου περιγράφει ως υπαρξιακή απειλή για την αμερικανική δημοκρατία.



Θα είναι η πρώτη φορά που ο Λούτιγκ, βετεράνος δύο ρεπουμπλικανικών κυβερνήσεων, ψηφίζει Δημοκρατικό υποψήφιο.

«Στις προεδρικές εκλογές του 2024 υπάρχει μόνο ένα πολιτικό κόμμα και ένας υποψήφιος για την προεδρία που μπορεί να διεκδικήσει τον ‘’μανδύα’’ του υπερασπιστή και προστάτη της αμερικανικής δημοκρατίας, του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου», έγραψε ο Λούτιγκ σε γραπτή δήλωσή του αποκλειστικά για το CNN. «την υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Καμάλα Χάρις».Ο Λούτιγκ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο να πείσει τον τότε αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να αψηφήσει τον Τραμπ και να επικυρώσει τις προεδρικές εκλογές του 2020. Σε μια σειρά από tweets που συντάχθηκαν κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου του Πενς, ο Λούτινγκ εξήγησε με ξεκάθαρα λόγια τη νομική λογική ώστε ο Πενς να απορρίψει την προσπάθεια του τέως προέδρου να ανατρέψει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν.Έκτοτε, ο Λούτιγκ έχει αναδειχθεί ως εξέχων συνταγματικός επικριτής του Τραμπ. Υποστηρίζοντας τον Χάρις, ο Λούτιγκ υποστηρίζει ότι οι κομματικές διακρίσεις πρέπει, σε αυτές τις εκλογές, να παραμεριστούν προκειμένου να αποτραπεί η επιστροφή του «εξαιρετικά ακατάλληλου» Τραμπ στον Λευκό Οίκο.«Ψηφίζοντας για την αντιπρόεδρο Χάρις, υποθέτω ότι οι απόψεις της για τη δημόσια πολιτική είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές μου», γράφει ο Λούτιγκ, «αλλά αδιαφορώ σε αυτές τις εκλογές ως προς τις πολιτικές της απόψεις για άλλα ζητήματα εκτός από τη Δημοκρατία της Αμερικής, το Σύνταγμα. και το κράτος δικαίου,«Εξαιτίας των συνεχιζόμενων, εν γνώσει του, ψευδών ισχυρισμών του τέως προέδρου ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020, εκατομμύρια Αμερικανοί δεν έχουν πλέον πίστη και εμπιστοσύνη στις εθνικές μας εκλογές και πολλοί δεν θα έχουν ποτέ ξανά», γράφει ο Λούτινγκ. «Πολλοί Αμερικανοί – ειδικά οι νέοι Αμερικανοί, τραγικά – έχουν αρχίσει να αμφισβητούν αν η συνταγματική δημοκρατία είναι η καλύτερη μορφή αυτοδιοίκησης για την Αμερική».Το διακύβευμα, υποστηρίζει ο Λούτινγκ, είναι τόσο υψηλό τώρα όσο στα τέλη του 18ου αιώνα, όταν οι ιδρυτές της χώρας και οι συντάκτες του Συντάγματος των ΗΠΑ – συμπεριλαμβανομένων των Αλεξάντερ Χάμιλτον και Τόμας Τζέφερσον, τυπικά πολιτικοί εχθροί – ενώθηκαν για να εκφράσουν την ανησυχία τους για την πιθανή εμφάνιση ενός αυταρχικού δημαγωγού.«Ήρθε η ώρα για την επιλογή της Αμερικής», γράφει ο Λούτινγκ. «Είναι καιρός όλοι οι Αμερικανοί να επιβεβαιώσουν αν πιστεύουν στην Αμερικανική Δημοκρατία, το Σύνταγμα και το Κράτος Δικαίου και θέλουν για την Αμερική το ίδιο – ή αν δεν θα το κάνουν».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.