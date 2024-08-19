Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις προτίθεται να αυξήσει στο 28% τον εταιρικό φόρο – από 21% που είναι σήμερα – εάν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, δήλωσε σήμερα Δευτέρα εκπρόσωπος του προεκλογικού επιτελείου της.

Ο Τζέιμς Σίνγκερ ανέφερε ότι η κίνηση αυτή θα είναι μέρος «ενός δημοσιονομικά υπεύθυνου τρόπου για να επιστραφούν χρήματα στις τσέπες των εργαζομένων και να διασφαλιστεί ότι δισεκατομμυριούχοι και μεγάλες εταιρείες θα πληρώσουν το μερίδιό τους».

Επί των ημερών του στην προεδρία των ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ είχε μειώσει σε 21% τον εταιρικό φόρο – από 35% που ήταν – εφαρμόζοντας επίσης φορολογικές περικοπές που πρόκειται να λήξουν το επόμενο έτος. Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί πως θα τις μονιμοποιήσει εφόσον κερδίσει τις εκλογές.

Από την πλευρά της, η Κάμαλα Χάρις έχει δεσμευτεί πως θα τηρήσει την υπόσχεση του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν να μην αυξήσει τους φόρους σε πολίτες που κερδίζουν λιγότερα από 400.000 δολάρια τον χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

