Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο την Πέμπτη να επαναλάβει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων μετά από μία παύση 33 ετών, και ενώ σε λίγη ώρα θα συναντούσε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σημειώνει το Reuters.

Ο Τραμπ έκανε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση στο Truth Social την ώρα βρισκόταν στο ελικόπτερο Marine One, καθ' οδόν για τη συνάντηση με τον Σι για εμπορικές διαπραγματεύσεις στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να δοκιμάσει το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ σε «ισότιμη βάση» με άλλες πυρηνικές δυνάμεις.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ισότιμη βάση. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει αμέσως» έγραψε ο Τραμπ.

«Η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα τρίτη με μεγάλη διαφορά, αλλά θα φτάσει στο ίδιο επίπεδο μέσα σε 5 χρόνια», σημείωσε.

Αντιδράσεις από Κίνα και Ρωσία

Ρώσος βουλευτής δήλωσε ότι η απόφαση του Τραμπ θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή απρόβλεπτων εξελίξεων και ανοιχτής αντιπαράθεσης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας κάλεσε τις ΗΠΑ να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για μορατόριουμ στις πυρηνικές δοκιμές και να διατηρήσουν την παγκόσμια στρατηγική ισορροπία και σταθερότητα.

Δεν ήταν αμέσως σαφές αν ο Τραμπ αναφερόταν σε δοκιμές πυρηνικών εκρηκτικών, οι οποίες θα διεξάγονταν από την Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας, ή σε δοκιμές πτήσης πυραύλων με πυρηνική ικανότητα.

Αργότερα, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δοκιμές είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ανταγωνιστικές έναντι των άλλων πυρηνικών δυνάμεων.

«Δεδομένου ότι και οι άλλοι διεξάγουν δοκιμές, θεωρώ σκόπιμο να το κάνουμε και εμείς» δήλωσε ο Τραμπ εν πτήσει με το Air Force One, προσθέτοντας ότι οι τόποι διεξαγωγής των πυρηνικών δοκιμών θα καθοριστούν αργότερα.

Ερωτηθείς αν ο κόσμος εισέρχεται σε μια πιο επικίνδυνη φάση όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα, ο Τραμπ απέρριψε την απειλή, λέγοντας ότι τα αποθέματα των ΗΠΑ είναι «καλά ασφαλισμένα», πριν προσθέσει ότι θα χαιρέτιζε την αποπυρηνικοποίηση.

«Θα ήθελα να δω μια αποπυρηνικοποίηση, επειδή έχουμε τόσα πολλά και η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα που είναι τρίτη θα μας φτάσει σε τέσσερα ή πέντε χρόνια», είπε.

«Στην πραγματικότητα, συζητάμε με τη Ρωσία για αυτό και η Κίνα θα προστεθεί σε αυτό αν κάνουμε κάτι», επεσήμανε.

Η Κίνα διπλασίασε το πυρηνικό της εργοστάσιο σε 5 χρόνια

Η απόφαση του Τραμπ να ξαναρχίσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων έρχεται μετά την ταχεία επέκταση του πυρηνικού οπλοστασίου της Κίνας τα τελευταία χρόνια και αμέσως μετά την ανακοίνωση της Ρωσίας για την επιτυχή δοκιμή ενός πυρηνικού πυραύλου κρουζ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις κινήσεις της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα έπρεπε να εργάζεται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «αντί να δοκιμάζει πυραύλους».

Το Πεκίνο έχει υπερδιπλασιάσει το μέγεθος του οπλοστασίου του σε περίπου 600 πυρηνικά όπλα το 2025 από 300 όπλα το 2020, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το CSIS, Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Κίνα θα διαθέτει περισσότερα από 1.000 πυρηνικά όπλα έως το 2030. Η παρέλαση της Ημέρας της Νίκης τον Σεπτέμβριο αποκάλυψε πυρηνικές κεφαλές που μπορούν να φτάσουν στην ηπειρωτική Aμερική.

Η Arms Control Association, με έδρα την Ουάσινγκτον, αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν απόθεμα 5.225 πυρηνικών κεφαλών και η Ρωσία 5.580.

Ο Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία την πυρηνική υπερ-τορπίλη Poseidon, η οποία, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, είναι ικανή να καταστρέψει παράκτιες περιοχές προκαλώντας τεράστια ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό.

Καθώς ο Τραμπ έχει σκληρύνει τόσο τη ρητορική του όσο και τη στάση του απέναντι στη Ρωσία, ο Πούτιν έχει επιδείξει δημοσίως την πυρηνική του δύναμη με τη δοκιμή ενός νέου πυραύλου κρουζ Burevestnik στις 21 Οκτωβρίου και με ασκήσεις πυρηνικής εκτόξευσης στις 22 Οκτωβρίου.

Αντιπαράθεση στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Η αντίδραση στην ανακοίνωση του Τραμπ για τις δοκιμές ήταν άμεση. Η Ντίνα Τίτους, Δημοκρατική βουλευτής από τη Νεβάδα, δήλωσε στο X: «Θα υποβάλω νομοσχέδιο για να σταματήσει αυτό».

Ο Ντάριλ Κίμπολ, διευθυντής της Arms Control Association, ανέφερε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 36 μήνες για να ξαναρχίσουν οι περιορισμένες πυρηνικές δοκιμές υπόγεια στην πρώην περιοχή δοκιμών στη Νεβάδα.

«Ο Τραμπ είναι παραπληροφορημένος και αποκομμένος από την πραγματικότητα. Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα τεχνικό, στρατιωτικό ή πολιτικό λόγο να ξαναρχίσουν τις πυρηνικές δοκιμές για πρώτη φορά από το 1992», δήλωσε ο Κίμπολ στο X.

«Η ανακοίνωση του Τραμπ θα μπορούσε να «προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση πυρηνικών δοκιμών από τους εχθρούς των ΗΠΑ και να καταστρέψει τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων», πρόσθεσε.

Μια δοκιμή των ΗΠΑ θα θεωρηθεί από τη Ρωσία και την Κίνα ως σκόπιμη επίδειξη της στρατηγικής δύναμης της Ουάσινγκτον. Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει δοκιμές αν το κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε συζητήσει με τον Πούτιν το θέμα του ελέγχου των πυρηνικών όπλων και ότι ήθελε να συμμετάσχει και η Κίνα. Το Πεκίνο απάντησε ότι ήταν «παράλογο και μη ρεαλιστικό» να ζητηθεί από τη χώρα να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τις δύο χώρες για τον πυρηνικό αφοπλισμό, δεδομένου ότι το οπλοστάσιό της ήταν πολύ μικρότερο.

Ο Τραμπ είχε εκφράσει για πρώτη φορά την πρόθεσή του να προωθήσει τις προσπάθειες για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων τον Φεβρουάριο, δηλώνοντας ότι ήθελε να ξεκινήσει συζητήσεις με τον Πούτιν και τον Σι για την επιβολή περιορισμών.

Οι περισσότερες μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις, εκτός από τη Βόρεια Κορέα, σταμάτησαν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων τη δεκαετία του 1990. Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε την τελευταία πυρηνική δοκιμή της το 2017. Η τελευταία επιβεβαιωμένη δοκιμή της Ρωσίας ήταν το 1990, ακολουθούμενη από την τελευταία δοκιμή των ΗΠΑ το 1992 και της Κίνας το 1996.

