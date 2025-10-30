Τα μηνύματα που έγραψαν δύο Αυστραλοί στρατιώτες του Α Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ ταξίδευαν προς τα πεδία των μαχών της Γαλλίας, βρέθηκαν περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα στις ακτές της Αυστραλίας, κλεισμένα μέσα σε ένα γυάλινο μπουκάλι.

Η οικογένεια Μπράουν βρήκε το μπουκάλι μάρκας Schweppes στην παραλία Wharton στις δυτικές ακτές, ενώ είχε βγει για να καθαρίσει την αμμουδιά από τα σκουπίδια.

«Καθαρίζουμε πολύ τις παραλίες μας και έτσι δεν θα αφήναμε ποτέ κάτω ένα σκουπίδι. Έτσι, αυτό το μικρό μπουκάλι ήταν εκεί περιμένοντας να το παραλάβουν», είπε η Ντεμπ Μπράουν.

Μέσα στο διαφανές, χοντρό γυαλί υπήρχαν χαρούμενες επιστολές γραμμένες με μολύβι από τους στρατιώτες Μάλκολμ Νέβιλ, 27 ετών, και Γουίλιαμ Χάρλεϊ, 37 ετών, με ημερομηνία 15 Αυγούστου 1916.

Το πολεμικό τους πλοίο είχε αναχωρήσει για την Γαλλία από την πρωτεύουσα της πολιτείας της Νότιας Αυστραλίας, την Αδελαΐδα, στις 12 Αυγούστου του ίδιου έτους, Οι Νέβιλ και Χάρλει θα ενίσχυαν το 48ο Αυστραλιανό Τάγμα Πεζικού στο Δυτικό Μέτωπο της Ευρώπης.

Ο Νέβιλ, στο μήνυμα του, ζητούσε από όποιον βρει το μήνυμα στο μπουκάλι να το παραδώσει στη μητέρα του, Ρομπερτίνα Νέβιλ, στο Γουίλκαουατ, που τώρα είναι μια πόλη-φάντασμα στη Νότια Αυστραλία.

«Περνάμε πολύ καλά, το φαγητό είναι πολύ καλό μέχρι στιγμής, με εξαίρεση ένα γεύμα που θάψαμε στη θάλασσα. Το πλοίο πλέει ομαλά, κάπου στη θάλασσα και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι» έγραφε ο 27χρονος στρατιώτης.

Αντίθετα, ο Χάρλεϊ – του οποίου η μητέρα είχε πεθάνει - ζητούσε από τον άνθρωπο που θα έβρισκε το μήνυμα στο μπουκάλι να το κρατήσει και του ευχόταν «να είναι τόσο καλά όσο είμαστε εμείς τώρα».

Ο 37χρονος στρατιώτης έγραφε ότι πλέουν «κάπου στον κόλπο», αναφερόμενος στον Μεγάλο Αυστραλιανό κόλπο, που ξεκινά ανατολικά της Αδελαΐδας και εκτείνεται μέχρι το Έσπερανς, στο δυτικό άκρο.

Ο Νέβιλ σκοτώθηκε εν ώρα μάχης ένα χρόνο αργότερα.

Ο Χάρλεϊ τραυματίστηκε δύο φορές, αλλά επέζησε του πολέμου, πεθαίνοντας στην Αδελαΐδα το 1934 από καρκίνο που, σύμφωνα με την οικογένειά του, προκλήθηκε από τα αέρια με τα οποία τους βομβάρδιζαν οι Γερμανοί στα χαρακώματα.

Πηγή: skai.gr

