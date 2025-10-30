Ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης βομβάρδισαν περιοχές στην ανατολική Γάζα την Πέμπτη, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι παραμένει προσηλωμένο στην εκεχειρία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, σημειώνει το Reuters.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 10 αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές ανατολικά του Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ενώ άρματα μάχης βομβάρδισαν περιοχές ανατολικά της πόλης της Γάζας στο βορρά. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή νεκροί.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πραγματοποίησε «ακριβείς» επιθέσεις εναντίον «τρομοκρατικών υποδομών που αποτελούσαν απειλή για τα στρατεύματα» στις περιοχές που εξακολουθεί να κατέχει το Ισραήλ.

Οι επιθέσεις της Πέμπτης αποτελούν την τελευταία δοκιμασία για την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου.

Μάρτυρες στη Γάζα δήλωσαν ότι δεν είδαν επιθέσεις εκτός της περιοχής που ελέγχει το Ισραήλ.

Από την Τρίτη έως την Τετάρτη, το Ισραήλ αντέδρασε για τον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη με βομβαρδισμούς που, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, προκάλεσαν τον θάνατο 104 ατόμων.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι ο στρατιώτης σκοτώθηκε σε επίθεση από ένοπλους σε έδαφος εντός της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής», στην οποία αποσύρθηκαν οι στρατιωτικές του δυνάμεις στο πλαίσιο της εκεχειρίας. Η Χαμάς απορρίπτει την κατηγορία.

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε μια λίστα με 26 μαχητές που, όπως ισχυρίστηκε, είχε στοχεύσει κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και ένας που, όπως ισχυρίστηκε, ήταν διοικητής της Χαμάς και είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε ότι η λίστα του Ισραήλ ήταν μέρος μιας «συστηματικής εκστρατείας παραπληροφόρησης» με σκοπό να καλύψει «εγκλήματα κατά αμάχων στη Γάζα».

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι 46 παιδιά και 20 γυναίκες ήταν μεταξύ των 104 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιδρομές.

Πηγές κοντά στις διεθνείς προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ και οι περιφερειακοί μεσολαβητές παρενέβησαν γρήγορα για να αποκαταστήσουν την ηρεμία, καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς αντάλλαξαν κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

