Μία μόλις ημέρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα, Πέμπτη ότι η δοκιμή ενός πυρηνοκίνητου πυραύλου και μιας πυρηνοκίνητης τορπίλης από τη Ρωσία δεν ήταν δοκιμές πυρηνικών όπλων, ωστόσο επισήμανε ότι η Μόσχα θα ακολουθήσει το παράδειγμα εάν το κάνει η Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποίησε ότι εάν οποιαδήποτε χώρα δοκιμάσει πυρηνικά όπλα, τότε θα το κάνει και η Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σημειώνεται ότι χθες ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε την επιτυχή δοκιμή του πυρηνοκίνητου υποβρύχιου drone «Poseidon» στις 28 Οκτωβρίου ενώ στις 21 Οκτωβρίου εκτόξευσε και τον νέο πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik.

