Η Κίνα ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους για αναστολή των πυρηνικών δοκιμών και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της συνθήκης για την απαγόρευση των δοκιμών, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών την Πέμπτη.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Γκουο Τζιακούν δήλωσε ότι η Κίνα ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν την παγκόσμια στρατηγική ισορροπία, σημειώνει το Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, σπάζοντας μια 30ετή παύση, αφού η τελευταία πυρηνική δοκιμή από τις ΗΠΑ έγινε το 1992.

Λίγο πριν τη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις (Ρωσία) προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.