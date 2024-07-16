Μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ακολούθησε η απερίφραστη καταδίκη της και από τον πολιτικό κόσμο στο Βερολίνο. Και μπορεί ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς να μην μίλησε προσωπικά ο ίδιος με τον Ντόναλντ Τραμπ στο τηλέφωνο, μετά την απόπειρα δολοφονίας που σόκαρε τον πλανήτη, όπως ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στο κυβερνητικό μπρίφινγκ ο εκπρόσωπός του Στέφεν Χέμπεστραϊτ, είναι όμως σαφές ότι όλα όσα συνέβησαν στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ αφήνουν βαρύ αποτύπωμά και ίσως προετοιμάσουν το έδαφος για πολιτικές εξελίξεις.



Όπως αποκάλυψε ο Στέφεν Χέμπεστραϊτ, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτοντην περασμένη εβδομάδα, ο Όλαφ Σολτς συναντήθηκε με βουλευτές τόσο των Δημοκρατών όσο και των Ρεπουμπλικάνων. Στο μεταξύ γερμανική παρουσία θα υπάρχει, ως είθισται,τόσο στο Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών, όπως σημείωσε ο Σεμπάστιαν Φίσερ, εκπρόσωπος του γερμανικού υπ. Εξωτερικών στην κυβερνητική ενημέρωση της Δευτέρας.

Η Γερμανία και ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ...

Σύμφωνα πάντως με αναλυτές στο Βερολίνο αλλά και ανώτατους αξιωματούχους όσο περνάει ο καιρός το ενδεχόμενο μια δεύτερης θητείας Τραμπ γίνεται ολοένα πιο ορατό. Οι δημοκρατίες ζουν από τη δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία προσώπων, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το κατά πόσο η γερμανική κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για το σενάριο επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη χθεσινή δολοφονική απόπειρα και λαμβάνοντας υπόψιν την πρόδηλα εύθραυστη υγεία του νυν προέδρου Τζο Μπάιντεν.



«Πάντα στις δημοκρατίες υπάρχει το ενδεχόμενο αλλαγής κυβέρνησης. Κάτι που καθιστά το πολίτευμα αυτό ελκυστικό στους πολίτες» ανέφερε ο Στέφεν Χέμπεστραϊτ. «Όμως μην υποτιμάτε τις προεκλογικές ικανότητες του Τζο Μπάιντεν» πρόσθεσε. «Και υπό αυτή την άποψη θα ήταν πολύ νωρίς να πιστέψει κανείς ότι οι αμερικανικές εκλογές έχουν κριθεί» πρόσθετε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την ώρα που και Γερμανοί πολιτικοί, όπως ο Βαυαρός Χριστιανοκοινωνιστής πρωθυπουργός Μάρκους Ζέντερ, θεωρούν ότι πλέον ο Μπάιντεν έχει ελάχιστες πιθανότητες να κερδίσει απέναντι στον Τραμπ, προτρέποντάς τον να αποσύρει την υποψηφιότητά του.



Ενδιαφέρον όμως προκαλούν και οι δηλώσεις του Μίχαελ Λινκ, συντονιστή Διατλαντικών Σχέσεων στη γερμανική βουλή από το κόμμα των Φιλελευθέρων, σύμφωνα με τον οποίο η γερμανική κυβέρνηση προετοιμάζεται ήδη «εντατικά» για το σενάριο μιας νέας προεδρίας Τραμπ. Κάνει μάλιστα λόγο, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό δίκτυο DLF, για μυστικές διεργασίες παρασκηνιακά και εκφράζει ανησυχία για την «πολιτική σταθερότητα στις ΗΠΑ» εξαιτίας της «δραματικής πόλωσης μεταξύ των δύο πολιτικών στρατοπέδων».

Απόφαση των ΗΠΑ στάθμευση Τomahawk

Ανεξάρτητα όμως από το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, η Γερμανία θα συνεχίσει να τηρεί τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ. Αυτό φάνηκε και από τις σημερινές κυβερνητικές τοποθετήσεις στο Βερολίνο.



Ως προς το τι μέλλει γενέσθαι με την αμερικανική ανακοίνωση περί αποστολής και στάθμευσης στη Γερμανία από το 2026 υπερηχητικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, ικανών να πλήξουν στόχους ακόμη και σε απόσταση άνω των 2.500 χλμ, η καγκελαρία διά του εκπροσώπου της ανέφερε ότι πρόκειται ξεκάθαρα για απόφαση της «αμερικανικής κυβέρνησης».



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η γερμανική κυβέρνηση εκτιμά ότι οι ΗΠΑ θα τηρούσαν τη δέσμευση αυτή, ακόμη και αν κέρδιζε τις εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ.



Ερωτηθείς μέχρι πότε αναμένεται να σταθμεύσουν τα αμερικανικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία, ανέφερε ότι πιθανώς τα κενά που έχουν οι Ευρωπαίοι στο πεδίο των όπλων ακριβείας να κλείσουν εντός της επόμενης δεκαετίας.

