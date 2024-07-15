O Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον γερουσιαστή του Οχάιο Τζ. Ντ. Βανς για υποψήφιο αντιπρόεδρό του, έναν πρώην σφοδρό επικριτή του που εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του.

Πριν διεκδικήσει το αξίωμα, ο Βανς, 39 ετών, ήταν γνωστός ως ο συγγραφέας του «Hillbilly Elegy», ενός δημοφιλούς βιβλίου που αφηγείται τη ζωή του σε μια φτωχή οικογένεια.

Ο Βανς κατήγγειλε σκληρά τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του το 2016.

Το Hillbilly Elegy τον έκανε όχι μόνο συγγραφέα μπεστ σέλερ, αλλά περιζήτητο σχολιαστή που επέκρινε τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να στραφεί στους λευκούς ψηφοφόρους της εργατικής τάξης.

«Πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές έχουν πραγματικά αρνητικό αντίκτυπο ειδικά στη λευκή εργατική τάξη», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Οκτώβριο του 2016.

«Αυτό που κάνει είναι να δίνει στους ανθρώπους μια δικαιολογία να κουνήσουν το δάχτυλο σε κάποιον άλλο, να κουνήσουν το δάχτυλο σε Μεξικανούς μετανάστες, ή στο κινεζικό εμπόριο ή στις δημοκρατικές ελίτ ή οτιδήποτε άλλο».

Ο Τζ. Ντ. Βανς γεννήθηκε στο Middletown του Οχάιο και πέρασε μέρος της παιδικής του ηλικίας στο Jackson, Ky., μεγαλωμένος από τους παππούδες του από την πλευρά της μητέρας του καθώς η ίδια πάλευε με τον εθισμό στα ναρκωτικά, πριν επιστρέψει στο Middletown. Μετά το λύκειο, κατατάχθηκε στους Πεζοναύτες και υπηρέτησε στο Ιράκ, ενώ αργότερα φοίτησε στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο και στη Νομική Σχολή του Γέιλ.

Ο Βανς εργάστηκε για τον συντηρητικό επενδυτή κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου Peter Thiel πριν ιδρύσει τη δική του εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων. Ο Thiel δώρισε εκατομμύρια δολάρια στην εκστρατεία του Βανς για τη Γερουσία το 2022.

Η χρονική συγκυρία του βιβλίου του, που δημοσιεύτηκε τη χρονιά που εξελέγη ο Τραμπ, βοήθησε στην άνοδό του. Υποστήριζε ότι η έλλειψη προσωπικής οργάνωσης ευθύνεται για την οικονομική ταλαιπωρία, τη χρήση ναρκωτικών, ενώ αναφερόμενος σε κοινότητες της λευκής εργατικής τάξης όπως η δική του, έγραφε ότι ήταν «πρόθυμες να κατηγορούν όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό τους». Από τότε που ευθυγραμμίστηκε με τον Τραμπ, άρχισε να επιρρίπτει την ευθύνη για τα «δεινά» της λευκής εργατικής τάξης σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η μετανάστευση.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 2016, ο Βανς επέκρινε δριμύτατα τον Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «πολιτιστική ηρωίνη» και ως δημαγωγό που «οδήγησε τη λευκή εργατική τάξη σε ένα πολύ σκοτεινό σημείο». Μάλιστα, χαρακτήριζε τον εαυτό του ως «ένα τύπο του Ποτέ Τραμπ». Σε μια ανάρτηση στο Twitter που κατόπιν διέγραψε, είχε αποκαλέσει τον Τραμπ «κατακριτέο» επειδή «κάνει τους ανθρώπους που με ενδιαφέρουν να φοβούνται. Μετανάστες, Μουσουλμάνοι κ.λπ.».

Αφού αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για τη Γερουσία το 2022, εμφανίστηκε ως υποστηρικτής του Τραμπ. Ο Βανς ζήτησε συγγνώμη που κατήγγειλε τον πρώην πρόεδρο, υιοθέτησε τις σκληρές θέσεις του για τη μετανάστευση όπως και για άλλα θέματα και κέρδισε την έγκριση του Τραμπ.

Ο Τζ. Ντ. Βανς δεν έχει δεσμευτεί να αποδεχτεί τα αποτελέσματα των φετινών εκλογών. «Εάν έχουμε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, θα δεχτώ τα αποτελέσματα», είπε στο CNN τον Μάιο. Παράλληλα, σε άλλη δήλωσή του στο ABC News είχε δηλώσει ότι αν ήταν αντιπρόεδρος στις 6 Ιανουαρίου 2021, δεν θα είχε πιστοποιήσει τις εκλογές όπως έκανε ο Μάικ Πενς.

Πηγή: skai.gr

