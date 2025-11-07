*Των Matthew Choi και Dan Merica

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κάνει τον Ζοράν Μαμντάνι παράδειγμα προς αποφυγή.

«Αν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζοράν Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι απίθανο να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κονδύλια, πέρα από το ελάχιστο απαιτούμενο, στην αγαπημένη μου πρώτη πατρίδα, λόγω του γεγονότος ότι, ως κομμουνιστής, αυτή η κάποτε μεγάλη πόλη δεν έχει ΚΑΜΙΑ πιθανότητα επιτυχίας, ή ακόμα και επιβίωσης!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social αυτή την εβδομάδα.

Πολλοί Ρεπουμπλικανοί έχουν επιτεθεί στον Μαμντάνι για τις σοσιαλιστικές πολιτικές του. Αλλά ο Τραμπ το πηγαίνει πολύ πιο μακριά: απειλεί την ίδια τη σχέση μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της πιο σημαντικής πόλης της Αμερικής. Ο Τραμπ έχει σκεφτεί ακόμη και να συλλάβει τον Μαμντάνι αν ο εκλεγμένος δήμαρχος δεν συνεργαστεί με τις ομοσπονδιακές προσπάθειες για τη μετανάστευση.

Στη θεωρία, μπορεί να φαίνεται ότι η Νέα Υόρκη θα μπορούσε να ζήσει χωρίς ομοσπονδιακά κονδύλια. Από τον προϋπολογισμό της πόλης για το 2026, που ανέρχεται σε περίπου 116 δισεκατομμύρια δολάρια, λίγο περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια – περίπου το 6% – προέρχονται απευθείας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Όμως, όπως κάθε μεγάλη πόλη, η Νέα Υόρκη βασίζεται σε πρόσθετη ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, εκτός από αυτή που διατίθεται στον προϋπολογισμό της, για να παραμείνει λειτουργική. Η διατροφή και η στέγαση των φτωχών κατοίκων της Νέας Υόρκης, τα διακρατικά έργα υποδομής, μεταφορών και τα εθνικά πάρκα, μεταξύ άλλων, απαιτούν χρηματοδότηση από την Ουάσινγκτον.

Ο Λευκός Οίκος ήδη απέσυρε 18 δισεκατομμύρια δολάρια από την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση τον περασμένο μήνα για έργα υποδομής στη Νέα Υόρκη. Τα χρήματα αυτά προορίζονταν για το μετρό της Second Avenue και το έργο του τούνελ Gateway, το οποίο θα συνέδεε χιλιάδες μετακινούμενους μεταξύ Μανχάταν και Νιου Τζέρσεϊ. Το έργο Gateway είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στη χώρα και θα βελτίωνε ένα κρίσιμο σημείο συμφόρησης στις σιδηροδρομικές γραμμές της Ανατολικής Ακτής.

Οι Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι η περικοπή ήταν αντίποινα εναντίον του ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσαρλς Σούμερ, και του ηγέτη της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, και οι δύο από το Μπρούκλιν, επειδή αρνήθηκαν να υποστηρίξουν το σχέδιο χρηματοδότησης της κυβέρνησης των Ρεπουμπλικανών.

Η κυβέρνηση και το Κογκρέσο άρχισαν να καταργούν σταδιακά τη χρηματοδότηση για περισσότερα από 7.000 κουπόνια στέγασης στην πόλη τον Μάρτιο. Επίσης, ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε μια επιχορήγηση 80 εκατομμυρίων δολαρίων της FEMA για τη Νέα Υόρκη, μια κίνηση που οι Δημοκρατικοί της πόλης χαρακτήρισαν ως παράνομη απόφαση του Ίλον Μασκ. Τα χρήματα προορίζονταν για να βοηθήσουν την πόλη να στεγάσει μετανάστες. Ο ελεγκτής της πόλης, Brad Lander, το χαρακτήρισε «ληστεία σε αυτοκινητόδρομο» εκείνη την εποχή.

Η πόλη και η πολιτεία κατάφεραν να καλύψουν το κόστος των κουπονιών, και η πόλη έχει μηνύσει την κυβέρνηση για τις επιχορηγήσεις ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων από τη FEMA. Αλλά αν ο Τραμπ ανακαλέσει περισσότερες ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις, η πόλη δεν θα είναι σε θέση να ξεπεράσει τις περικοπές, ειδικά δεδομένου του τρόπου με τον οποίο οι ομοσπονδιακές κοινωνικές υπηρεσίες έχουν τεθεί σε κίνδυνο από το κλείσιμο της κυβέρνησης.

«Αν δεν χρηματοδοτήσουν το SNAP, δεν χρηματοδοτήσουν το WIC, δεν χρηματοδοτήσουν τα κουπόνια στέγασης –που είναι η κατεύθυνση που ακολουθούμε σε ολόκληρη τη χώρα, όχι μόνο στη Νέα Υόρκη– καμία πολιτεία ή πόλη δεν θα μπορεί να καλύψει τη διαφορά», είπε ο Lander. «Είναι απλά πολύ μεγάλο το κενό», τόνισε.

Μετά την εκλογή του Mαμντάνι, ο Tραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να παρακολουθήσει την πόλη να μαραζώνει υπό τις δικές της πολιτικές. Ο Τραμπ απείλησε επίσης να στείλει την Εθνοφρουρά, όπως έχει κάνει και σε άλλες πόλεις, για να προκαλέσει μια αντιπαράθεση με την τοπική κυβέρνηση.

Ο Μαμντάνι προκαλεί τον Τραμπ να το κάνει.

«Ακούστε με, πρόεδρε Τραμπ, όταν σας λέω αυτό: Για να φτάσετε σε οποιονδήποτε από εμάς, θα πρέπει να περάσετε από όλους μας», δήλωσε ο Μαμντάνι στην συγκέντρωση για τη νίκη του την Τρίτη το βράδυ.

Ο Μαμντάνι δήλωσε ότι σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω περικοπή των ομοσπονδιακών κονδυλίων. Έχει συμμαχήσει με τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και την κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ, η οποία υποστήριξε τον εκλεγμένο δήμαρχο παρά το γεγονός ότι είναι μια πολύ πιο μετριοπαθής δημοκράτης.

«Αυτά είναι χρήματα που οφείλονται στους Νεοϋορκέζους. Δεν είναι χρήματα που ελπίζουμε ότι θα μας δώσει ο πρόεδρος», δήλωσε ο Μαμντάνι στην εκπομπή Morning Joe νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Θα προσφύγουμε στα δικαστήρια. Θα χρησιμοποιήσουμε την επιρροή μας. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να υπερασπιστούμε τους κατοίκους της πόλης».

Ο Μαμντάνι δήλωσε ότι κορυφαία προτεραιότητα θα είναι να καταστήσει την πόλη «απρόσβλητη από τον Τραμπ». Έχει υποστηρίξει, προκαλώντας αντιδράσεις, την αύξηση των φόρων για το πλουσιότερο 1% των κατοίκων της πόλης κατά 2% επιπλέον, προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα. Αυτό θα απαιτούσε την έγκριση του Άλμπανι, και η Χότσουλ έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για την αύξηση των φόρων.

Ο βουλευτής Tομ Σουόζι, ένας Δημοκρατικός από το Λονγκ Άιλαντ, η περιφέρεια του οποίου περιλαμβάνει μέρος του Κουίνς, δήλωσε στην εφημερίδα The Washington Post ότι η αύξηση των φόρων σε δημοτικό επίπεδο θα οδηγήσει τους πλούσιους Νεοϋορκέζους να εγκαταλείψουν την πόλη. Ο Σουόζι δεν υποστήριξε τον Mαμντάνι στις εκλογές.

Ο πρώην βουλευτής Μαξ Ρόουζ, ένας Δημοκρατικός που εκπροσωπούσε το Στάτεν Άιλαντ και τμήματα του Μπρούκλιν, δήλωσε ότι θα ήταν αδύνατο να αποσυνδεθεί πλήρως η πόλη της Νέας Υόρκης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν θα είναι σε θέση να προστατεύσει το οικονομικό του πρόγραμμα αν καταστρέψει πλήρως την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, πρόσθεσε.

«Δεν μπορείς να προστατεύσεις τη Νέα Υόρκη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αυτό είναι απλά αδύνατο. Τα μαθηματικά δεν βγαίνουν», είπε ο Ρόουζ. «Αλλά νομίζω ότι ένα πράγμα που ξεχνάμε εδώ είναι ότι, ενώ η Νέα Υόρκη χρειάζεται την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χρειάζεται τη Νέα Υόρκη», επεσήμανε.

Η μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης είναι υπεύθυνη για περίπου το ένα δέκατο του ΑΕΠ της χώρας. Μιλώντας στο Μαϊάμι την Τετάρτη, ο Tραμπ παραδέχτηκε ότι εύχεται το καλύτερο για την πόλη, παρά το γεγονός ότι αποκάλεσε τον Mαμντάνι «κομμουνιστή», και είπε ότι «θα τους βοηθήσουμε. Λίγο, ίσως».

