Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι ανακοίνωσε μείωση της προγραμματισμένης εναέριας κυκλοφορίας σε 40 μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ από την Παρασκευή, προκειμένου να «μειωθεί η πίεση» στο σύστημα ελέγχου πτήσεων, στο οποίο καταγράφονται ολοένα περισσότερες απουσίες και ελλείψεις προσωπικού, εξαιτίας της παρατεινόμενης δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με προσχέδιο διατάγματος που περιήλθε σε γνώση του Reuters, ο περιορισμός των πτήσεων ξεκινά από τις 6 π.μ. ET (13:00 ώρα Ελλάδας), την Παρασκευή.

«Θα μειώσουμε τις δυνατότητες» ως προς την εκτέλεση πτήσεων «κατά 10% σε 40» αεροδρόμια, από τα πλέον πολυσύχναστα της χώρας, εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Μας λείπουν 2.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας», διευκρίνισε και πρόσθεσε πως πρέπει να «μειωθεί η πίεση», να ελαττωθεί ο αριθμός των πτήσεων που επιβλέπονται.

Ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε στους διευθύνοντες συμβούλους των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών αργά την Τετάρτη ότι οι περικοπές θα ξεκινήσουν με 4% την Παρασκευή και θα αυξηθούν στο 10% την επόμενη εβδομάδα.

Κατά μέσον όρο, η FAA επιβλέπει 44.000 πτήσεις ημερησίως, σύμφωνα με τον ιστότοπό της. Η μείωση κατά 10% σημαίνει κατά συνέπεια πως θα ακυρώνονται πάνω από 4.000 πτήσεις την ημέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.