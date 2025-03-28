Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δεν κάνει πίσω για τη Γροιλανδία ο Τραμπ: Είναι σημαντική για τη διεθνή ασφάλεια - Δεν μπορούμε να την αφήσουμε στη Δανία

Αν κοιτάξετε τα υδάτινα περάσματα, υπάρχουν κινεζικά και ρωσικά πλοία παντού, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στη Δανία ή σε οποιονδήποτε άλλο για να φροντίσει αυτή την κατάσταση, είπε ο Τραμπ

Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για τη διεθνή ασφάλεια, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι υπάρχουν κινεζικά και ρωσικά πλοία στην περιοχή, την οποία η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να αφήσει στη Δανία ή σε οποιονδήποτε άλλον να «φροντίσει».

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία. Είναι πολύ σημαντική, για τη διεθνή ασφάλεια, πρέπει να έχουμε τη Γροιλανδία», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Αν κοιτάξετε τα υδάτινα περάσματα, υπάρχουν κινεζικά και ρωσικά πλοία παντού... δεν μπορύμε να βασιζόμαστε στη Δανία ή σε οποιονδήποτε άλλο για να φροντίσει αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Γροιλανδία Δανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark