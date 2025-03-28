Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για τη διεθνή ασφάλεια, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι υπάρχουν κινεζικά και ρωσικά πλοία στην περιοχή, την οποία η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να αφήσει στη Δανία ή σε οποιονδήποτε άλλον να «φροντίσει».
«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία. Είναι πολύ σημαντική, για τη διεθνή ασφάλεια, πρέπει να έχουμε τη Γροιλανδία», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.
«Αν κοιτάξετε τα υδάτινα περάσματα, υπάρχουν κινεζικά και ρωσικά πλοία παντού... δεν μπορύμε να βασιζόμαστε στη Δανία ή σε οποιονδήποτε άλλο για να φροντίσει αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε.
