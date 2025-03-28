Γροιλανδία: Παρουσία Τζέι Ντι Βανς... ανακοινώθηκε ο σχηματισμός κυβέρνησης

Η Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας την οποία εποφθαλμιά ο Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε μια κυβέρνηση συνασπισμού, με ευρεία πλειοψηφία, προκειμένου να «αντιμετωπίσει την ισχυρή εξωτερική πίεση», ανακοίνωσε σήμερα ο νέος της πρωθυπουργός, ανήμερα της επίσκεψης του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

«Το 75% του πληθυσμού είναι ενωμένο μέσα από αυτόν τον συνασπισμό», δήλωσε ο Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ομάδας του, στην οποία συμμετέχει ο πρώην πρωθυπουργός Μούτε Έγκεντε, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο των Οικονομικών.

«Είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε στην άκρη τις διαφωνίες μας και τις διαφορές μας (…), επειδή μονάχα έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ισχυρή πίεση στην οποία είμαστε εκτεθειμένοι στο εξωτερικό», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Συνοδευόμενος από μια αντιπροσωπεία στην οποία συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται σήμερα στην αεροπορική βάση του Πίτουφικ, που διαθέτουν οι ΗΠΑ στη βορειοδυτική ακτή της Γροιλανδίας, σε απόσταση 1.500 χλμ βόρεια του Νουούκ, της πρωτεύουσας.

«Έχουμε ανάγκη από σταθερότητα και ενότητα σε μια χρονική στιγμή όπου εξωτερικοί παράγοντες επιχειρούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη του έθνους μας», έγραψε ο ίδιος, στο κυβερνητικό πρόγραμμα, σύμφωνα με γροιλανδικά ΜΜΕ.

«Αναφορικά με την ανεξαρτησία, είναι σημαντικό να επιδείξουμε σύνεση», υπογράμμισε ο ίδιος.

Το κόμμα Naleraq, υπέρμαχο μιας γρήγορης ανεξαρτησίας, που κατετάγη δεύτερο στις κάλπες, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση.

«Η άμεση ανάγνωση (της κυβέρνησης) είναι σίγουρα ότι οι συζητήσεις σχετικά με μια πολύ ταχεία διαδικασία προς την ανεξαρτησία παραμερίζονται, διότι δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή», επισήμανε η Καρίνα Ρεν, διευθύντρια του προγράμματος Αρκτική στο Πανεπιστήμιο του Άλμποργκ (Δανία).

Σύμφωνα με την ίδια, ο στόχος της κυβέρνησης είναι «η οικοδόμηση ενός Κράτους πρόνοιας, που να σκεφθεί την ανάπτυξη, να αναλογιστεί πώς θα δημιουργήσει μια σταθερή οικονομία».

Η κεντροδεξιά αναδείχθηκε νικήτρια των βουλευτικών εκλογών της 11ης Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

