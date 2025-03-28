Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει την προηγούμενη εγκεκριμένη στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ ως δάνεια που πρέπει να αποπληρωθούν, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το Κίεβο έχει λάβει μια νέα πρόταση συμφωνίας για τα ορυκτά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τα ορυκτά είναι «εντελώς διαφορετική» από το προηγούμενο πλαίσιο και θα απαιτήσει περαιτέρω νομική εκτίμηση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν θα αποδεχτεί οποιαδήποτε συμφωνία που απειλεί την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μια νέα εκδοχή της συμφωνίας για τα ορυκτά στρατηγικής σημασίας, στα οποία η Ουάσινγκτον θέλει να αποκτήσει πρόσβαση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ukrainska Pravda, «η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε όλες τις συμβιβαστικές λύσεις που συμφωνήθηκαν πριν από έναν μήνα» και το νέο κείμενο «παραβιάζει σχεδόν όλες τις κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας, η οποία «στερείται ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας της» και υποχρεώνεται «να αποπληρώσει όλη την αμερικανική βοήθεια που έλαβε».

Η συμφωνία δεν κάνει καμία αναφορά σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, όπως ζητά με επιμονή το Κίεβο, προσθέτει η εφημερίδα.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε επίσης τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι επιδιώκει να παρατείνει τον πόλεμο, με την πρότασή του για μια «μεταβατική κυβέρνηση» στην Ουκρανία, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. «Όλα αυτά που κάνει καθυστερούν κάθε δυνατότητα (…) διαπραγμάτευσης για τον τερματισμό του πολέμου», σχολίασε.

«Ο Πούτιν φοβάται τις συνομιλίες μαζί μου», ισχυρίστηκε. Όπως είπε, η χώρα του θα συμφωνούσε για τη διεξαγωγή συνομιλιών με οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ρωσίας, πέραν του Πούτιν.

Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για τερματισμό των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία έχει επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ σχετικά με την κρίσιμη ανάγκη για μηχανισμούς παρακολούθησης, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει καμία απάντηση για την παρακολούθηση της εκεχειρίας στον τομέα της ενέργειας.

Τι προβλέπει η νέα πρόταση

Η νέα πρόταση επιστρέφει στην αρχική απαίτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουκρανία πρέπει να αποπληρώσει τις ΗΠΑ για τα δισεκατομμύρια που έχει λάβει από στρατιωτική και οικονομική βοήθεια από την πλήρη ρωσική εισβολή πριν από τρία χρόνια, σύμφωνα με τρεις νυν και πρώην Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η νέα πρόταση επίσης επανέρχεται σε προηγούμενες εκδοχές παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, μια διάταξη που το Κίεβο είχε πιέσει εδώ και καιρό και είχε καταφέρει να συμπεριλάβει σε σχέδιο τον περασμένο μήνα, αλλά την οποία η Ουάσινγκτον είχε απορρίψει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως και στις προηγούμενες προτάσεις, η Ουκρανία θα έπρεπε να συνεισφέρει το μισό από τα έσοδά της από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και σχετική υποδομή, όπως λιμάνια και αγωγοί, σε ένα ταμείο επενδύσεων υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Τα κέρδη από το ταμείο θα επανεπενδύονται σε έργα φυσικών πόρων της Ουκρανίας, αν και το ακριβές ποσοστό αυτών των κερδών παρέμενε ασαφές.

Τι είναι καινούργιο

Η νέα πρόταση είναι πιο συγκεκριμένη σχετικά με τον τρόπο κατανομής των κερδών: η Ουάσινγκτον θα διεκδικεί όλα τα κέρδη από το ταμείο μέχρι η Ουκρανία να αποπληρώσει τουλάχιστον το αντίστοιχο της αμερικανικής βοήθειας που έλαβε κατά τη διάρκεια του πολέμου, συν 4% ετήσιο τόκο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρούν επίσης το «δικαίωμα πρώτης προσφοράς» για νέα έργα και τη δυνατότητα να ασκήσουν βέτο στις πωλήσεις ουκρανικών πόρων σε τρίτες χώρες. Και κατά το πρώτο έτος της συμφωνίας, η Ουκρανία θα απαγορεύεται να προσφέρει οποιαδήποτε επενδυτικά έργα σε τρίτους με καλύτερους οικονομικούς όρους από εκείνους που προσφέρονται στις ΗΠΑ.

Η νέα πρόταση περιλαμβάνει επίσης λεπτομέρειες για τον ρόλο της Διεθνούς Υπηρεσίας Οικονομικής Ανάπτυξης, ενός οργανισμού της αμερικανικής κυβέρνησης που είναι υπεύθυνος για τις επενδύσεις σε εταιρείες και έργα στο εξωτερικό. Ο οργανισμός θα ελέγχει το ταμείο, ορίζοντας τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενώ η Ουκρανία θα έχει μόνο δύο. Ο οργανισμός θα εποπτεύει επίσης κάθε έργο στο οποίο επενδύονται τα κέρδη από το ταμείο.

Γιατί ο Τραμπ επαναφέρει τους σκληρούς όρους

Ο Τραμπ ενδιαφέρεται από καιρό για τους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας, όπως το λίθιο και το τιτάνιο, που είναι κρίσιμα για την κατασκευή σύγχρονων τεχνολογιών, υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση σε αυτούς θα ήταν ένας τρόπος να «ανακτήσει» τη βοήθεια που έχουν προσφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία.

Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις για συμφωνία σχετικά με τους πόρους, η Ουκρανία κατάφερε τον περασμένο μήνα να μετριάσει κάποιες από τις σκληρότερες απαιτήσεις της Ουάσινγκτον και να καταλήξει σε μια συμφωνία που το Κίεβο θεώρησε πιο αποδεκτή. Ωστόσο, η συμφωνία κατέρρευσε μετά από μια καταστροφική συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι.

Τώρα, οι απαιτήσεις που η Ουκρανία είχε προηγουμένως καταφέρει να αφαιρέσει, ότι η Ουάσινγκτον θα διατηρεί τον έλεγχο του ταμείου και ότι η Ουκρανία θα αποπληρώσει την αμερικανική βοήθεια, εμφανίζονται ξανά στην τελευταία πρόταση, την οποία ο Ζελένσκι είπε ότι έλαβε πριν από μερικές ημέρες. Οι εγγυήσεις ασφαλείας επίσης εξαφανίστηκαν.

Η νέα πρόταση «μετατρέπει ουσιαστικά την Ουκρανία σε αμερικανική αποικία», έγραψε ο Ρομάν Σιρεμέτα, Ουκρανός οικονομολόγος και ιδρυτής και πρύτανης του Αμερικανικού Πανεπιστημίου στο Κίεβο, στο X.

Η πρόταση αναφέρθηκε για πρώτη φορά το βράδυ της Πέμπτης από αμερικανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Financial Times, οι οποίοι δημοσίευσαν το νέο σχέδιο 55 σελίδων.



