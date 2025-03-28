Σε μια απομακρυσμένη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία θα βρεθεί σήμερα, Παρασκευή ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς με τη σύζυγό του. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της σκανδιναβικής χώρας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά αφότου ο αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα προτείνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε με κάποια μορφή να ελέγχουν την πλούσια σε ορυκτά περιοχή της Δανίας - παραδοσιακού σύμμαχου των ΗΠΑ και μέλους του ΝΑΤΟ.

Τον Βανς και τη σύζυγό του αναμένεται να συνοδεύσουν στο φυλάκιο της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ στο Pituffik, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς, ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μάικ Λι από τη Γιούτα.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μάτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Τρίτη ότι η επίσκεψη, η οποία είχε αρχικά οριστεί για τρεις ημέρες, αλλά τελικά θα είναι ένα μονοήμερο ταξίδι, δημιούργησε «απαράδεκτη πίεση». Χθες Πέμπτη αναφέρθηκε από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό DR της Δανίας στο ταξίδι του Βανς σχολιάζοντας ότι: «Θέλουμε πραγματικά να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς για την άμυνα και την ασφάλεια στο βασίλειο Αλλά η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς».

Την περασμένη Τετάρτη ο Τραμπ από την πλευρά του επανέλαβε την επιθυμία του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. Ερωτηθείς εάν οι άνθρωποι εκεί ήταν «ανυπόμονοι» να γίνουν πολίτες των ΗΠΑ, ο Τραμπ είπε ότι δεν ήξερε «αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να τους πείσουμε». Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές του αμερικανού προέδρου σε συνδυασμό με την σημερινή επίσκεψη Βανς-Γουόλτς κάνουν τους πολίτες της Γροιλανδίας να αισθάνονται ολοένα και πιο άβολα αφού οι αμερικανικές επισκέψεις άρχισαν να μοιάζουν λιγότερο με μια πολιτιστική αλληλεπίδραση και περισσότερο με μια προσπάθεια ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική του νησιού.

Οι ίδιοι μάλιστα υποσχέθηκαν ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία δεν θα έτυχε θερμής υποδοχής.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Mute B Egede χαρακτήρισε το ταξίδι αυτό ως «πρόκληση» και «επίδειξη δύναμης» και ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί.

Αρχικά η Ούσα Βανς επρόκειτο να ταξιδέψει στη Γροιλανδία με τον γιο της για να παρακολουθήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως έναν αγώνα έλκηθρου σκύλων, και να περάσει λίγο χρόνο επισκεπτόμενη την πρωτεύουσα Nuuk. Ωστόσο, ο δήμαρχος της πόλης αρνήθηκε να οργανώσει μια συνάντηση με τη δεύτερη κυρία, αναφέροντας ως λόγο τις δημοτικές εκλογές της επόμενης εβδομάδας. Είχε επίσης προγραμματιστεί μια σιωπηλή διαμαρτυρία, η οποία θα έβλεπε τους ντόπιους να γυρίζουν την πλάτη τους στους Αμερικανούς επισκέπτες - μια δυνητικά δημόσια δύσκολη κατάσταση και κακή οπτική για την κυρία Βανς.

«Η αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να δει ότι οδεύουν προς την καταστροφή των δημοσίων σχέσεων», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Noa Redington υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος δεν θα ήταν καθόλου χαρούμενος που βλέπει την Ούσα Βανς ή άλλους Αμερικανούς πολιτικούς». Τελικά μόλις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του ταξιδιού της, το πρόγραμμα άλλαξε και αποφασίστηκε η Ούσα Βανς να συνοδέψει μόνο τον σύζυγό της στην απομακρυσμένη στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ - τη Διαστημική Βάση Pituffik.

Οι πολιτικοί ηγέτες της Δανίας χαιρέτησαν επιφυλακτικά την αλλαγή του σχεδίου, και τον περιορισμό της επίσκεψης μόνο στην αμερικανική βάση.

Πούτιν: Η Γροιλανδία δεν έχει «καμία σχέση με τη Ρωσία»

Η Γροιλανδία έχει ευρύτερη στρατηγική αξία καθώς τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία αναζητούν πρόσβαση στις πλωτές οδούς και τους φυσικούς πόρους της. Και καθώς ο Βανς ετοιμάζεται να επισκεφθεί σήμερα τη χώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προέβη χθες σε δηλώσεις στρέφοντας ξεκάθαρα το βλέμμα του προς την Αρκτική. Υποσχέθηκε xαπό την Μούρμανσκ, τη μεγαλύτερη πόλη βόρεια του αρκτικού κύκλου, να «ενισχύσει την παγκόσμια ηγεσία της Ρωσίας στην Αρκτική», προειδοποιώντας ότι «ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός στην περιοχή» εντείνεται.

Αν και αναφέρθηκε στην πρόθεση του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ο Ρώσος πρόεδρος δεν άσκησε καμία κριτική στον Τραμπ για την πρόθεσή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Και αυτό είναι ενδεικτικό, καθώς ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο προσπαθούν να ξαναχτίσουν τις σχέσεις τους.

«Εν ολίγοις, τα σχέδια της Αμερικής σε σχέση με τη Γροιλανδία είναι σοβαρά», δήλωσε ο Πρόεδρος Πούτιν σε ομιλία του στο Αρκτικό Φόρουμ της Ρωσίας στο Μούρμανσκ.

«Αυτά τα σχέδια έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες. Και είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιδιώκουν συστηματικά τα γεωστρατηγικά, στρατιωτικά-πολιτικά και οικονομικά συμφέροντά τους στην Αρκτική. Όσον αφορά τη Γροιλανδία, αυτό είναι θέμα δύο συγκεκριμένων χωρών. Δεν έχει καμία σχέση με εμάς» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.