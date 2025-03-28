Οι τουρκικές αρχές άφησαν ελεύθερο τον συνήγορο του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, του βασικότερου πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφού τον κράτησαν για μία νύχτα, όπως ανέφερε ένας δικηγόρος του.

Ο Ιμάμογλου, του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), προηγείται του Ερντογάν σε ορισμένες δημοσκοπήσεις. Προφυλακίστηκε με την κατηγορία της διαφθοράς, μια απόφαση που οδήγησε στις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της τελευταίας δεκαετίας και σε μαζικές συλλήψεις σε όλη την Τουρκία.

Ο Μεχμέτ Πεχλιβάν, δικηγόρος που εκπροσωπούσε τον Ιμάμογλου στην έρευνα σε βάρος του, συνελήφθη «με κατασκευασμένες κατηγορίες» ανέφερε ο βουλευτής του CHP Τουράν Τασκίν Οζέρ σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Ο συνήγορος του Πεχλιβάν, Γιγκίτ Γκιοκτσεχάν Κότσογλου, είπε ότι ο πελάτης του δεν συνελήφθη «επειδή έκανε κάτι, αλλά απλώς και μόνο επειδή είναι δικηγόρος του δημάρχου Εκρέμ και συνηγορεί υπέρ του», σημειώνοντας ότι η κράτησή του ήταν μια «προειδοποίηση».

Σύμφωνα με τον Κότσογλου, ο Πεχλιβάν ρωτήθηκε στην ανάκριση για μια μεταφορά χρημάτων που δεν έκανε εκείνος, καθώς και για μια δωρεά σε μια φιλανθρωπική οργάνωση. Αφέθηκε ελεύθερος, αλλά του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Ο Κότσογλου είπε ότι θα ασκήσει έφεση.

Ο Ιμάμογλου είχε ζητήσει την άμεση απελευθέρωση του δικηγόρου του. «Σαν να μην έφτανε το πραξικόπημα στη δημοκρατία, δεν μπορούν να ανεχθούν ότι τα θύματα αυτού του πραξικοπήματος υπερασπίζονται τον εαυτό τους» ανέφερε.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

