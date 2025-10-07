Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Mαρκ Κάρνει στον Λευκό Οίκο έχει σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του υποστήριξε ότι υπάρχει «πραγματική πιθανότητα» να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα ενώ για τους δασμούς με τον Καναδά υπογράμμισε ότι « θα φερθεί δίκαια».

«Βρισκόμαστε «πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Μέση Ανατολή» είπε ο Τραμπ και υπογράμμισε ότι «μόλις επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν».

Επισήμανε επίσης ότι μια ακόμα ομάδα αναχώρησε ώστε να διαπραγματευτεί για το σχέδιο στη Γάζα, αναφερόμενος στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ ο οποίος θα συμμετάσχει αύριο Τετάρτη στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται στην Αίγυπτο.

«Ο Καναδάς θα είναι πολύ ευχαριστημένος με τους δασμούς»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις συζητήσεις που θα έχει με τον πρωθυπουργό του Καναδά για τους δασμούς. Όπως είπε οι δυο τους θα συζητήσουν τη μείωση των δασμών σε βασικούς καναδικούς τομείς στο πλαίσιο των προσπαθειών για την άμβλυνση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Οτάβα.

«Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά θα είναι ολοκληρωμένη» δήλωσε ο Τραμπ επισημαίνοντας ότι έχει μια «φυσική επιχειρηματική σύγκρουση» μαζί του αλλά διευκρίνισε ότι έχει κάνει και συμβιβασμούς ακόμα και στο χάλυβα.

«Έχουμε φυσική σύγκρουση. Έχουμε επίσης αμοιβαία αγάπη... ξέρετε ότι έχουμε μεγάλη αγάπη ο ένας για τον άλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Θέλουμε να κατασκευάζουμε τα αυτοκίνητά μας εδώ. Οι Αμερικανοί δεν θέλουν να αγοράζουν αυτοκίνητα κατασκευασμένα στον Καναδά. Θέλουμε ο Καναδάς να τα πάει περίφημα, αλλά ανταγωνιζόμαστε για τον ίδιο τομέα» υπογράμμισε τονίζοντας παράλληλα ότι θα του φερθεί δίκαια.

«Νομίζω ότι ο Καναδάς θα είναι πολύ ευχαριστημένος με τους δασμούς» τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά για ένα σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας, Golden Dome.

Για το Νόμο περί Εξέγερσης

Σχετικά με το Νόμο περί Εξέγερσης αρνήθηκε την Τρίτη να δηλώσει εάν θα τον επικαλεστεί αλλά δήλωσε ότι το έχει κάνει στο παρελθόν.

«Λοιπόν, τον έχω επικαλεστεί και στο παρελθόν. Όπως γνωρίζετε, αν κοιτάξετε το Σικάγο, το Σικάγο είναι μια σπουδαία πόλη όπου υπάρχει πολλή εγκληματικότητα, και αν ο κυβερνήτης δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά, θα την κάνουμε εμείς», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν σκοπεύει να επικαλεστεί τον νόμο.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης , έναν νόμο που θεσπίστηκε πριν από δύο και πλέον αιώνες, για να παρακάμψει τυχόν δικαστικές αποφάσεις που περιορίζουν τις εντολές του να στέλνει στρατεύματα της Φρουράς στις πόλεις παρά τις αντιρρήσεις τοπικών και πολιτειακών αξιωματούχων.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ πραγματοποίησε την Τρίτη τη δεύτερη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο μέσα σε πέντε μήνες, υπό αυξανόμενη πίεση για την αντιμετώπιση των αμερικανικών δασμών σε χάλυβα, αυτοκίνητα και άλλα αγαθά που πλήττουν την οικονομία του Καναδά. Ο Κάρνεϊ και ο Τραμπ, χαμογελαστοί και οι δύο, έδωσαν τα χέρια και συνομίλησαν για λίγα δευτερόλεπτα πριν εισέλθουν στο κτίριο. Το πρόγραμμά τους προβλέπει μια κατ' ιδίαν συνάντηση και στη συνέχεια γεύμα.

Πηγή: skai.gr

