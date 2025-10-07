Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος μιας πόλης στη δυτική Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού εντοπίστηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι την Τρίτη, ανέφεραν οι Αρχές.

Η Iris Stalzer, 57 ετών, σύρθηκε μέχρι το σπίτι της αφού μαχαιρώθηκε το μεσημέρι, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο WDR. Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι έφερε τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό και την κοιλιά της.

Οι εισαγγελείς και η αστυνομία ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι η έρευνά τους εξετάζει κάθε πιθανότητα και δήλωσαν: «Η εμπλοκή στενής οικογένειας δεν αποκλείεται προς το παρόν», όπως μεταδίδει το Reuters.

Το πρακτορείο ειδήσεων DPA ανέφερε ότι ο γιος και η κόρη της, ηλικίας 15 και 17 ετών, είχαν προσαχθεί για ανάκριση.

Η Stalzer, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και εξακολουθεί να βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η Bild επικαλέστηκε ερευνητές που ανέφεραν ότι ο γιος της είχε πει στην αστυνομία ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση από αρκετούς άνδρες.

H Iris Stalzer, Σοσιαλδημοκράτισσα, αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα τον Νοέμβριο, αφού εξελέγη δήμαρχος του Χέρντεκε στην περιοχή του Ρουρ.

Παρόλο που το κίνητρο παραμένει ασαφές, η υπόθεση ξύπνησε μνήμες από τη δολοφονία του συντηρητικού προέδρου της τοπικής αυτοδιοίκησης Βάλτερ Λούμπκε το 2019, υποστηρικτή της πολιτικής της τότε καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ για τους πρόσφυγες, ο οποίος πυροβολήθηκε από ακροδεξιό ακτιβιστή καθώς κάπνιζε ένα τσιγάρο αργά το βράδυ στη βεράντα του σπιτιού του.

Τέσσερα χρόνια πριν από αυτό, η Ενριέτ Ρέκερ μαχαιρώθηκε από ακροδεξιό εξτρεμιστή την ημέρα πριν εκλεγεί δήμαρχος της Κολωνίας. Η Ρέκερ έχει πλέον αναρρώσει πλήρως και αναμένεται να αποχωρήσει από το αξίωμά της αργότερα φέτος.

