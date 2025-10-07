Η Ζέλντα Γουίλιαμς, κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς, ζήτησε από το κοινό να σταματήσει να της στέλνει βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζουν τον πατέρα της, τον διάσημο Αμερικανό κωμικό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2014.

«Σας παρακαλώ, απλώς σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά φτιαγμένα με AI», έγραψε η Ζέλντα Γουίλιαμς στο Instagram.

«Σταματήστε να πιστεύετε ότι θέλω να τα βλέπω ή ότι τα καταλαβαίνω. Δεν θέλω και δεν πρόκειται να καταλάβω. Αν προσπαθείτε απλώς να με ενοχλήσετε, έχω δει πολύ χειρότερα, θα σας μπλοκάρω και θα προχωρήσω. Αλλά, σας παρακαλώ, αν έχετε λίγη αξιοπρέπεια, σταματήστε να το κάνετε αυτό σε εκείνον, σε μένα, σε όλους. Τελεία. Είναι ανόητο, είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας, και πιστέψτε με, δεν είναι αυτό που θα ήθελε».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σκηνοθέτιδα Ζέλντα Γουίλιαμς επικρίνει τις προσπάθειες αναπαράστασης του πατέρα της μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Το 2023, σε ανάρτησή της στο Instagram υπέρ της εκστρατείας του αμερικανικού συνδικάτου SAG-Aftra κατά της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία του θεάματος, είχε χαρακτηρίσει τις προσπάθειες αναπαραγωγής της φωνής του πατέρα της ενοχλητικές, επισημαίνοντας και τις ευρύτερες επιπτώσεις του φαινομένου.

Η νέα της ανάρτηση αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εικόνες νεκρών ανθρώπων ζωντανεύουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, συνοδευόμενες από λεζάντες του τύπου «φέρτε πίσω στη ζωή τους αγαπημένους σας».

Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, που αυτοκτόνησε το 2014 στο σπίτι του στην Καλιφόρνια σε ηλικία 63 ετών, ήταν γνωστός για τις ταινίες Good Morning Vietnam, Dead Poets Society και Mrs. Doubtfire. Την περίοδο του θανάτου του φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρή κατάθλιψη.

Η Γουίλιαμς συνέχισε:

«Το να βλέπω τις παρακαταθήκες πραγματικών ανθρώπων να συμπυκνώνονται στο “αυτό κάπως μοιάζει και ακούγεται σαν αυτούς, άρα αρκεί”, απλώς και μόνο για να μπορεί κάποιος να φτιάξει φριχτά βίντεο στο TikTok όπου τους “χειρίζεται σαν μαριονέτες”, είναι τρελό. Δεν δημιουργείτε τέχνη, αλλά φτιάχνετε αηδιαστικά, υπερεπεξεργασμένα “λουκάνικα” από τις ζωές πραγματικών ανθρώπων, από την ιστορία της τέχνης και της μουσικής, και μετά τα χώνετε στον λαιμό κάποιου άλλου ελπίζοντας να σας δώσει ένα “like”. Αηδιαστικό! για την αγάπη όλων των πραγμάτων, σταματήστε να το αποκαλείτε “το μέλλον”. Η τεχνητή νοημοσύνη απλώς ανακυκλώνει και αναμασά το παρελθόν, για να το ξανακαταναλώσουμε. Είστε σαν να συμμετέχετε στο “Human Centipede” του περιεχομένου και βρίσκεστε στο τέλος της ουράς, ενώ οι τύποι μπροστά γελάνε και γελάνε, καταναλώνοντας ασταμάτητα».

Η φράση “Human Centipede” αποτελεί αναφορά στην ομώνυμη ταινία τρόμου του 2009.

Πηγή: skai.gr

