Γάζα: Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμένεται να φτάσουν στην Αίγυπτο την Τετάρτη για τις διαπραγματεύσεις

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να αναχωρήσουν για την Αίγυπτο την Τρίτη και να φτάσουν στη χώρα την Τετάρτη, εν μέσω διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και για ένα ευρύτερο τέλος του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο CNN την Τρίτη.

Οι διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς βρίσκονται στο Σαρμ Ελ Σέιχ για να προσπαθήσουν να διευθετήσουν τις λεπτομέρειες σχετικά με την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων, μετά την υπό όρους αποδοχή από τη Χαμάς μέρους της ειρηνευτικής πρότασης 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συμμετείχαν ενεργά στην προετοιμασία του σχεδίου Τραμπ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε τη Δευτέρα στον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του ως μια σπουδαία ομάδα και εξέφρασε την αυτοπεποίθησή του ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.

Μία από τις πηγές του CNN ανέφερε ότι ο στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν είναι σαφές αν αυτό θα είναι εφικτό. Πρόσθεσαν επίσης ότι είναι πιθανό οι διαπραγματευτές του Κατάρ και της Αιγύπτου να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία μέχρι την άφιξη των Κούσνερ και Γουίτκοφ.

