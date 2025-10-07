Η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, που εξαπολύθηκε σε απάντηση στην επίθεση της Χαμάς σε κοινότητες στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 έχει μεταμορφώσει κυριολεκτικά τη Λωρίδα αφού ολόκληρα κτίρια έχουν γκρεμιστεί, μεγάλο μέρος της γεωργικής γης έχει καταστραφεί και νεκροταφεία, πάρκα, ελαιώνες και δασικές εκτάσεις έχουν εξαφανιστεί.

Για την ακρίβεια, η Γάζα είναι πλήρως ισοπεδωμένη με ολόκληρα οικιστικά τετράγωνα, γειτονιές και πόλεις να έχουν εξαφανιστεί.

Χαρακτηριστικές είναι οι δορυφορικές εικόνες από την πόλη Τζαμπάλια στα βόρεια της πόλης της Γάζας που δείχνουν την πόλη πως ήταν πριν από την ισραηλινή επίθεση και πώς είναι δύο χρόνια μετά. Όπως φαίνεται η περιοχή έχει κυριολεκτικά μεταμορφωθεί, αφού σπίτια και τα κτίρια έχουν καταστραφεί, δρόμοι έχουν ισοπεδωθεί και οι χώροι πρασίνου έχουν μετατραπεί σε χώμα.

Η πόλη της Γάζας - η οποία βρίσκεται υπό πολιορκία από τον ισραηλινό στρατό τον τελευταίο μήνα περίπου - εξακολουθεί να δέχεται συνεχείς βομβαρδισμούς με τα πολυώροφα κτίρια να γίνονται κυρίως στόχος.

Χαρακτηριστικές δορυφορικές εικόνες της Τζαμπάλια

