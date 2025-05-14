Τραμπ: «Έχουμε το περίγραμμα μιας πολύ ισχυρής συμφωνίας με την Κίνα»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι θα μπορούσε να έχει απευθείας επαφές με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τις τελευταίες λεπτομέρειες μιας εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας.

Η συμφωνία με την Κίνα, η οποία ανακοινώθηκε νωρίς τη Δευτέρα, ήρθε μετά από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων το Σαββατοκύριακο στη Γενεύη. Η εμπορική εκεχειρία διάρκειας 90 ημερών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών υπερδυνάμεων του κόσμου, θέτει ένα προσωρινό τέλος στον δασμολογικό τους πόλεμο που τον περασμένο μήνα προκάλεσε μια τεράστια πτώση στις αγορές.

«Ναι, το βλέπω αυτό. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News Channel για το σενάριο συνάντησής του με τον Σι σε συνέντευξη που δόθηκε στο Air Force One καθώς ο Τραμπ πετούσε προς τη Σαουδική Αραβία.

«Έχουμε το περίγραμμα μιας πολύ, πολύ ισχυρής συμφωνίας με την Κίνα. Αλλά το πιο συναρπαστικό μέρος της συμφωνίας... αυτό είναι το άνοιγμα της Κίνας στις αμερικανικές επιχειρήσεις», είπε ο Τραμπ.

«Ένα από τα πράγματα που πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι πιο συναρπαστικό για εμάς και επίσης για την Κίνα, είναι ότι προσπαθούμε να ανοίξουμε την (αγορά της) Κίνα», πρόσθεσε, χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

«Έχουμε πολλές συμφωνίες τώρα. Έχουμε πολλές εμπορικές συμφωνίες που θα έλεγα ότι σχεδόν όλοι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία», επέμεινε, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να συνάψει συμφωνίες που μειώνουν το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, ωφελώντας παράλληλα τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο τέως πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέτρεψε στο Ιράν να πλουτίσει άροντας τις κυρώσεις που επέβαλε κατά την πρώτη του θητεία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε και διευκρινίσεις για το ιπτάμενο παλάτι των 400 εκατ. δολαρίων που του δωρίζει το Κατάρ.

«Δίνουμε σε όλους τους άλλους. Γιατί να μην δεχτώ το δώρο;» είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η προσφορά «μας βοηθάει επειδή θα έχουμε ένα σχετικά καινούργιο αεροπλάνο αντί για αεροπλάνα 40 ετών».

«Δίνουμε πολλά δώρα. Δίνουμε πάρα πολλά δώρα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δίνουμε δώρα για να υπερασπιστούμε χώρες που δεν θα υπήρχαν καν... αλλά θεώρησα ότι ήταν μια όμορφη χειρονομία».

