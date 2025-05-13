Αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ άφησε την Τρίτη ο Σι Τζινπίνγκ, κάνοντας λόγο για «εκφοβισμό» και «ηγεμονισμό», στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του από τότε που συμφωνήθηκε «ανακωχή» στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Μεγάλες αλλαγές που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα επιταχύνονται, οι οποίες «έχουν καταστήσει απαραίτητη την ενότητα και τη συνεργασία μεταξύ των εθνών», δήλωσε ο Σι σε ακροατήριο αξιωματούχων της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής - συμπεριλαμβανομένων των προέδρων της Βραζιλίας, της Κολομβίας και της Χιλής - που συγκεντρώθηκαν στο Πεκίνο σε μια σύνοδο κορυφής την Τρίτη. Όπως φάνηκε, το Πεκίνο ενισχύει την επιρροή του στη Νότια Αμερική.

«Δεν υπάρχουν νικητές σε δασμολογικούς πολέμους ή εμπορικούς πολέμους. Ο εκφοβισμός ή ο ηγεμονισμός οδηγούν μόνο σε αυτοαπομόνωση», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας μια προειδοποίηση που είχε κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της εμπορικής αντιπαράθεσης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σι μίλησε κατά την έναρξη της τέταρτης υπουργικής συνάντησης του Φόρουμ Κίνας-CELAC, μιας συνάντησης που ιδρύθηκε το 2014 για να ενισχύσει την επιρροή της Κίνας στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική — και να αμφισβητήσει την παραδοσιακή κυριαρχία της Αμερικής στην περιοχή. Το CELAC αντιπροσωπεύει την Κοινότητα των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Όπως αναφέρει το CNN, η ομιλία του Σι έρχεται μια ημέρα αφότου οι ΗΠΑ και η Κίνα ανακοίνωσαν ότι θα άρουν δραστικά τους δασμούς στα εκατέρωθεν προϊόντα τους σε πρώτη φάση για μια περίοδο 90 ημερών, σε μια απροσδόκητη σημαντική εξέλιξη που έχει αποκλιμακώσει έναν εμπορικό πόλεμο και οδήγησε σε ανάκαμψη τις αγορές.

Για εβδομάδες, η Κίνα είχε αντισταθεί σθεναρά στις πιέσεις των ΗΠΑ και αρνήθηκε να υπαναχωρήσει παρά την κλιμάκωση των αμερικανικών δασμών που τελικά ξεπέρασαν το 100%. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Πεκίνο εξαπέλυσε επίσης μια διπλωματική επίθεση γοητείας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως υπερασπιστή του παγκόσμιου εμπορίου και συσπειρώνοντας τις χώρες να αντιδράσουν σε αυτό που αποκαλεί «εκφοβισμό των ΗΠΑ».

Την Τρίτη, ο Σι συνέχισε αυτή την προσπάθεια, δεσμευόμενος να ενισχύσει την «αλληλεγγύη» με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, χώρες που ο Τραμπ επιδίωξε να φέρει πιο κοντά στην τροχιά της Ουάσινγκτον.

«Η Κίνα και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής είναι σημαντικά μέλη του Παγκόσμιου Νότου. Η ανεξαρτησία και η αυτονομία είναι η ένδοξη παράδοσή μας. Η ανάπτυξη είναι εγγενές μας δικαίωμα. Και η δικαιοσύνη είναι η κοινή μας επιδίωξη», δήλωσε ο Σι.

«Ενώπιον των υποβοσκόντων ρευμάτων γεωπολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ μπλοκ, και του αυξανόμενου κύματος μονομερούς προσέγγισης και προστατευτισμού, η Κίνα είναι έτοιμη να ενώσει τις δυνάμεις της με τους εταίρους μας στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική», πρόσθεσε.

Ο Κινέζος ηγέτης δεσμεύτηκε επίσης να παράσχει πιστωτικές γραμμές αξίας 66 δισεκατομμυρίων γιουάν (9,2 δισεκατομμύρια δολάρια) στις χώρες CELAC για να υποστηρίξει την ανάπτυξή τους. Οι πιστώσεις θα είναι εκφρασμένες σε γιουάν, μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για τη διάδοση του κινεζικού νομίσματος στην περιοχή.

