Προς νέο αδιέξοδο οι συνομιλίες για τη Γάζα - «Ζήτημα-κλειδί» το εύρος της απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων

Η αντιπροσωπεία του Ισραήλ φέρεται να παρουσίασε νέα πρόταση στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας, η οποία επικαλέστηκε αραβική διπλωματική πηγή, στη νέα πρόταση, ζήτημα-κλειδί είναι το εύρος της απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, ειδικά στον νότο.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις από την 6η Ιουλίου στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του εμιράτου του Κατάρ, χώρας που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, φέρονται να βρίσκονται σε αδιέξοδο, για το οποίο αλληλοκατηγορούνται τα μέρη.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου επέμενε ως τώρα πως ισραηλινές στρατιωτικές μονάδες θα παρέμεναν ανεπτυγμένες σε εκτενείς τομείς, ανάμεσά τους σε «ουδέτερη» ζώνη τριών χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων με την Αίγυπτο, καθώς και στον λεγόμενο διάδρομο Μόραγκ, που χωρίζει τη Ράφα από τη Χαν Γιούνις.

Η Χαμάς από την άλλη αξιώνει οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να αποσυρθούν στις θέσεις που είχαν προτού τερματίσουν την προηγούμενη κατάπαυση του πυρός, τον Μάρτιο.

Με βάση τη νέα πρόταση, η στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ θα περιοριστεί σε «ουδέτερη» ζώνη πλάτους 2 χιλιομέτρων κατά μήκος των νότιων συνόρων, κοντά στη Ράφα. Ωστόσο, σύμφωνα με την αραβική διπλωματική πληγή, είναι αμφίβολο πως η πρόταση θα γίνει δεκτή και θα φέρει πρόοδο.

Συνδέεται εξάλλου με σχέδιο της κυβέρνησης του πρωθυπουργού να δημιουργήσει «ανθρωπιστική πόλη» μέσω της οποίας θα διευκολυνθεί η «οικειοθελής αποχώρηση» κατοίκων της Λωρίδας Γάζας προς άλλες χώρες.

Επικριτές της ιδέας κάνουν λόγο για σύγχρονο «στρατόπεδο συγκέντρωσης», ανάμεσά τους προκάτοχος του κ. Νετανιάχου στο αξίωμα, ο Εχούντ Ολμέρτ: «Πρόκειται για στρατόπεδο συγκέντρωσης, με συγχωρείτε», είπε στη βρετανική εφημερίδα Guardian, προσθέτοντας πως εγγράφεται σε σχέδιο «εθνοκάθαρσης».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Times of Israel, ο κ. Νετανιάχου φέρεται να έχει υποσχεθεί στον ακροδεξιό υπουργό Οικονομίας Μπεζαλέλ Σμότριτς πως θα ξαναρχίσει τον πόλεμο μετά το τέλος των 60 ημερών κατάπαυσης του πυρός, στην προσπάθειά του να διατηρήσει στην εξουσία την κυβερνητική συμμαχία του.

Στη Νέα Υόρκη, ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, επέκρινε για άλλη μια φορά τη συνέχιση του πολέμου. «Όλοι καταδικάσαμε τις φρικιαστικές επιθέσεις της Χαμάς, αλλά αυτό που βλέπουμε στη Γάζα είναι επίπεδο θανάτου και καταστροφής που όμοιό του δεν γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.