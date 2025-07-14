Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «τα πάμε αρκετά καλά στη Γάζα» και ότι «μπορεί να έχουμε κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε αρκετά σύντομα».

Στις 27 Ιουνίου, ο Τραμπ εκτίμησε ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ «εντός της επόμενης εβδομάδας», όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ φαίνεται να χαρακτήρισε την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα το 2005 ως «μία από τις χειρότερες συμφωνίες ακινήτων που έχει γίνει ποτέ», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Εγκατέλειψαν την ιδιοκτησία δίπλα στον ωκεανό... [και] υποτίθεται ότι θα έφερνε ειρήνη... [αλλά] έφερε το αντίθετο», είπε ο Τραμπ.

