Ο Τραμπ αποκάλυψε στον στενό του κύκλο ότι ο Μασκ αποχωρεί από την κυβέρνηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερώσει τον στενό του κύκλο, συμπεριλαμβανομένων μελών του υπουργικού συμβουλίου του, ότι ο Ίλον Μασκ θα αποσυρθεί τις επόμενες εβδομάδες από τον ρόλο του ως κυβερνητικός εταίρος.

Ο πρόεδρος παραμένει ικανοποιημένος με τον Μασκ από τη δουλειά του στην Υπηρεσία Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Politico που επικαλείται τρεις αξιωματούχους. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται ότι οι δύο άνδρες αποφάσισαν ότι σύντομα ο Μασκ θα επιστρέψει στις επιχειρήσεις του και θα αναλάβει έναν υποστηρικτικό ρόλο.

Η επικείμενη αποχώρηση του Μασκ έρχεται καθώς ορισμένοι πρώην αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ και πολλοί σύμμαχοί του τον θεωρούν πολιτικά αναξιόπιστο και όλο και περισσότερο επιβαρυντικό παράγοντα.

Αυτή η άποψη ενισχύθηκε την Τρίτη αφότου ο συντηρητικός δικαστής που ο Μασκ υποστήριξε ανοιχτά έχασε την εκλογική αναμέτρηση για το Ανώτατο Δικαστήριο του Ουισκόνσιν με διαφορά 10 μονάδων.

Σημειώνεται σε δήλωσή του τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο στενός του σύμμαχος μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψει στη διαχείριση των εταιρειών του και ότι η επεισοδιακή αποστολή του DOGE θα έχει ολοκληρωθεί μετά την απόλυση δεκάδων χιλιάδων κυβερνητικών υπαλλήλων.

«Νομίζω ότι είναι καταπληκτικός, αλλά πιστεύω επίσης ότι έχει μια μεγάλη εταιρεία να διευθύνει και έτσι κάποια στιγμή θα επιστρέψει», είπε ο Τραμπ για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla. «Αυτό θέλει. Θα τον κρατούσα όσο μπορούσα να τον κρατήσω» ισχυρίστηκε.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί επίσης μια έντονη μεταστροφή στη σχέση Τραμπ-Μασκ σε σύγκριση με έναν μήνα πριν, όταν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και σύμμαχοι δήλωναν ότι ο Μασκ «ήρθε για να μείνει» και ότι ο Τραμπ θα έβρισκε έναν τρόπο να παρακάμψει το χρονικό όριο των 130 ημερών.



Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Μασκ πιθανότατα θα διατηρήσει έναν άτυπο ρόλο ως σύμβουλος και θα συνεχίσει να εμφανίζεται περιστασιακά στους χώρους του Λευκού Οίκου. Ένας άλλος προειδοποίησε ότι όποιος πιστεύει πως ο Μασκ θα εξαφανιστεί εντελώς από τον κύκλο του Τραμπ «κοροϊδεύει τον εαυτό του».

Η μετάβαση, όπως ανέφεραν οι πηγές, αναμένεται να συμπέσει με το τέλος της ιδιότητάς του ως «ειδικού κυβερνητικού υπαλλήλου», ενός ειδικού καθεστώτος που τον εξαιρεί προσωρινά από ορισμένους κανόνες δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων. Αυτή η περίοδος των 130 ημερών αναμένεται να λήξει στα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου.

Οι υποστηρικτές του Μασκ εντός της κυβέρνησης πιστεύουν ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για τη μετάβαση, καθώς θεωρούν πως δεν υπάρχουν πολλά ακόμη που μπορεί να περικόψει από τις κρατικές υπηρεσίες χωρίς να επηρεαστούν κρίσιμες λειτουργίες.

Ωστόσο, πολλοί άλλοι τον περιγράφουν ως ένα απρόβλεπτο και ανεξέλεγκτο πρόσωπο, που είχε προβλήματα με την επικοινωνία των σχεδίων του προς τους υπουργούς και την ιεραρχία του Λευκού Οίκου, προκαλώντας συχνά πανικό με ξαφνικές και μη συντονισμένες δηλώσεις στην πλατφόρμα του, X, – συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης μη επεξεργασμένων σχεδίων για τη συρρίκνωση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Ο πολιτικός κίνδυνος που θέτει ο Μασκ αναδείχθηκε την Τρίτη, όταν οι Δημοκρατικοί εκμεταλλεύτηκαν τη χρηματοδότηση, ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων, των εκλογών του Ουισκόνσιν, με κάποιους να την χαρακτηρίζουν ανοιχτά ως ένα δημοψήφισμα για τον δισεκατομμυριούχο.

Ο Τραμπ, ωστόσο, είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνει το έδαφος για την αποχώρηση του Μασκ πάνω από μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές της Τρίτης. Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στις 24 Μαρτίου, είπε στους παρευρισκόμενους ότι ο Μασκ θα αποχωρούσε από την κυβέρνηση, σύμφωνα με το ίδιος δημοσίευμα.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση, ο Τραμπ κάλεσε δημοσιογράφους και κάμερες στο τέλος της συνάντησης, όπου έπλεξε το εγκώμιο του Μασκ, ο οποίος παρευρέθηκε φορώντας ένα κόκκινο καπέλο MAGA.

Τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, πολλοί από τους οποίους είχαν συγκρουστεί με τον Μασκ μόλις λίγες εβδομάδες πριν λόγω της επιθετικής του προσέγγισης στη μείωση των υπουργείων τους, έσπευσαν με τη σειρά τους να επαινέσουν τη δουλειά του για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας.

«Ίλον, θέλω να σε ευχαριστήσω, ξέρω ότι έχεις περάσει πολλά», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε απειλές κατά της ζωής του και σε περιστατικά βανδαλισμού των αυτοκινήτων που κατασκευάζει η Tesla, προτού τον αποκαλέσει «πατριώτη» και «φίλο μου».

Και οι δύο άνδρες άφησαν στη συνέχεια να εννοηθεί δημοσίως ότι επίκειται μια αλλαγή. Όταν ο δημοσιογράφος του Fox News ρώτησε τον Μασκ την Πέμπτη αν θα ήταν έτοιμος να αποχωρήσει όταν λήξει το ειδικό καθεστώς κυβερνητικού υπαλλήλου, εκείνος ουσιαστικά δήλωσε ότι η αποστολή εξετελέσθη: «Πιστεύω ότι θα έχουμε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που απαιτείται για τη μείωση του ελλείμματος κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο».

Ωστόσο, πολλοί από το περιβάλλον του Τραμπ αισθάνονται όλο και πιο ανακουφισμένοι από το γεγονός ότι ο Μασκ θα αποχωρήσει σύντομα από στενός σύμβουλος του Τραμπ, καθώς και από το ότι τα αλλεπάλληλα απρόοπτα μπορεί επιτέλους να φτάνουν στο τέλος τους.

Και αυτό χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες τους ότι ο Μασκ αποτελεί πολιτικό βαρίδι, καθώς έχει λειτουργήσει ως σημείο συσπείρωσης για τους Δημοκρατικούς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.