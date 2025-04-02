Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα συμμετάσχει στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στις 3-4 Απριλίου. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ θα μεταβεί στις Βρυξέλλες από το Παρίσι, όπου πραγματοποίησε σήμερα επίσημη επίσκεψη.

Η συνάντηση, που σηματοδοτεί την πρώτη συλλογική διαβούλευση μεταξύ της νέας αμερικανικής κυβέρνησης και των συμμάχων του ΝΑΤΟ, θα καλύψει μια σειρά θεμάτων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων της κατανομής των βαρών, των αμυντικών δαπανών, της ευρωπαϊκής ασφάλειας, της ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας, του πολέμου στην Ουκρανία και της συνεργασίας του ΝΑΤΟ με τους εταίρους του στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Χακάν Φιντάν αναμένεται να υπογραμμίσει τον στρατηγικό ρόλο της Άγκυρας στην ευρωατλαντική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι η Τουρκία παραμένει πυλώνας της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, συμβάλλοντας στην περιφερειακή σταθερότητα μέσω του ισχυρού στρατού και της προηγμένης αμυντικής βιομηχανίας της.

Ο Φιντάν αναμένεται επίσης να τονίσει ότι η Τουρκία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ασφάλειας και ότι οι αμυντικές προσπάθειες της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν τους Ευρωπαίους συμμάχους εκτός Ένωσης, όπως και να εκφράσει τη θέση της Άγκυρας για μεγαλύτερη συμμετοχή της σε έργα της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ.

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας θα επαναλάβει τη στάση της Τουρκίας, επιβεβαιώνοντας ότι υποστηρίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ τάσσεται υπέρ της κατάπαυσης του πυρός με διάρκεια και της ειρήνης.

Η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ πραγματοποιείται εν όψει της Συνόδου Κορυφής τον Ιούνιο και αναμένεται να θέσει τις βάσεις για περαιτέρω συντονισμό της πολιτικής των κρατών μελών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

