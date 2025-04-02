Στο αρχείο η δίωξη σε βάρος του δημάρχου της Νέας Υόρκης για διαφθορά

Δικαστήριο της Νέας Υόρκης έθεσε οριστικά στο αρχείο τις κατηγορίες σε βάρος του δημάρχου της πόλης Έρικ Άνταμς, σε μια υπόθεση που μετατράπηκε σε πολιτικο-δικαστικό θρίλερ αφού η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε να παύσει η ποινή δίωξη του Δημοκρατικού δημάρχου.

Στη γραπτή απόφασή του, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα έπειτα από περίπου δύο μήνες πιέσεων της κυβέρνησης στις δικαστικές αρχές της Νέας Υόρκης, ο δικαστής Ντέιλ Χο υπογραμμίζει ότι η παύση της δίωξης σε αυτήν την πολυπλόκαμη υπόθεση δωροδοκίας του δημάρχου, στην οποία εμπλεκόταν και η Τουρκία, είναι αμετάκλητη. Η αμερικανική κυβέρνηση ζητούσε να μπορεί να ξανανοίξει την υπόθεση ανά πάσα στιγμή.

Η παύση της δίωξης, δίνοντας παράλληλα στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τη δυνατότητα να την επαναφέρει όποτε το κρίνει σκόπιμο, «θα δημιουργούσε αναπόφευκτα την εντύπωση ότι η ελευθερία του δημάρχου εξαρτάται από την ικανότητά του να εφαρμόσει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό και ότι θα λογοδοτεί στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και όχι στους ψηφοφόρους του» αναφέρει ο δικαστής. Επειδή «είναι αναπόφευκτο» να σχηματιστεί αυτή η εντύπωση, ο Χο έκρινε ότι πρέπει οι κατηγορίες να μπουν οριστικά στο αρχείο.

Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποσχεθεί να προχωρήσει σε ένα «άνευ προηγουμένου κύμα απελάσεων» μεταναστών, συνέπεσε με μια στροφή 180 μοιρών της Ουάσινγκτον στην υπόθεση του δημάρχου, αν και αρχικά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ήταν αυτή που κίνησε τη διαδικασία δίωξης σε βάρος του. Από τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ πίεζε τους εισαγγελείς να παύσουν τη δίωξη. Λόγω των πιέσεων που δέχτηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, τουλάχιστον επτά ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον, παραιτήθηκαν αρνούμενοι να εκτελέσουν τις εντολές.

Το υπουργείο κατηγορείται ότι «παζάρεψε» την παύση της δίωξης του Δημοκρατικού δημάρχου, με αντάλλαγμα τη δέσμευσή του ότι θα συνεργαστεί με το ομοσπονδιακό κράτος για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, κάτι που ο Έρικ Άνταμς διαψεύδει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

