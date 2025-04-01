Μασκ τέλος από την κυβέρνηση των ΗΠΑ; Ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι η συνεργασία τους ολοκληρώνεται

Οι ημέρες του Ίλον Μασκ ως ανώτερου συμβούλου του Λευκού Οίκου μπορεί να είναι μετρημένες – μαζί με το Τμήμα του Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (Department of Government Efficiency - DOGE) που έχει ως αποστολή μεγάλες περικοπές στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.



Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί τη Δευτέρα ότι ο στενός του σύμμαχος μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψει στη διαχείριση των εταιρειών του και ότι η επεισοδιακή αποστολή του DOGE

θα έχει ολοκληρωθεί μετά την απόλυση δεκάδων χιλιάδων κυβερνητικών υπαλλήλων.

Πηγή: skai.gr

«Νομίζω ότι είναι καταπληκτικός, αλλά πιστεύω επίσης ότι έχει μια μεγάλη εταιρεία να διευθύνει και έτσι κάποια στιγμή θα επιστρέψει», είπε ο Τραμπ για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla. «Αυτό θέλει. Θα τον κρατούσα όσο μπορούσα να τον κρατήσω» ισχυρίστηκε.Τα σχόλια του προέδρου έγιναν εν μέσω της εντεινόμενης ανησυχίας της αμερικανικής κοινής γνώμης για το χάος και την αναταραχή που προκάλεσε το DOGE - και ενόσω η άλλοτε «ιπτάμενη» σε πωλήσεις Tesla φαίνεται να οδεύει προςΟ Μασκ χαρακτηρίζεται ως προσωρινός κρατικός υπάλληλος, με ανώτατο όριο 130 ημερών στις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η θητεία του θα ολοκληρωνόταν στα τέλη Μαΐου. Ωστόσο, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο Politico τον Φεβρουάριο ότι δεν προβλέπεται ολοκλήρωση της δουλειάς του δίπλα στον Τραμπ και ότι ήταν «εδώ για να μείνει».Από τότε που μπήκε στην κυβέρνηση, ο Μασκ - σύμφωνα με τη δική του περιγραφή - χρησιμοποίησε ένα «αλυσοπρίονο» για τις περικοπές στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό, με την εξάλειψη φορέων όπως η Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID) και το Ινστιτούτο Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, η προσπάθειακαθώς περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους σε πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας Quinnipiac λένε ότι ο δισεκατομμυριούχος και το DOGE βλάπτουν τη χώρα.Ο Τραμπ επέμεινε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι η επιρροή του DOGE θα παραμείνει, επειδή τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και οι επικεφαλής των υπηρεσιών «έχουν λάβει μεγάλη εκπαίδευση» από την εμπειρία. «Θα υπάρξει ένα σημείο στο οποίο οι υπουργοί θα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά».Η Tesla, εν τω μεταξύ, δέχεται μεγάλες αναταράξεις. Οι πωλήσεις των ηλεκτρικών της αυτοκινήτων πέφτουν κατακόρυφα σε όλο τον κόσμο, καθώς η οργή που τροφοδοτείται από τον Μασκ κάνει τα οχήματα όλο και πιο αντιδημοφιλή στους καταναλωτές που κάποτε συνέρρεαν για χάρη της μάρκας. Η τιμή της μετοχής της εταιρείας υποχώρησε 36% το πρώτο τρίμηνο.για την αποχώρησή του στιςσε συνέντευξή του στο Fox News την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας «νομίζω ότι θα έχουμε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου που απαιτείται για να μειώσουμε το έλλειμμα κατά ένα τρισεκατομμύριο δολάρια μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.