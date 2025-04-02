Στη Ρωσία έχει απαγορευθεί η δραστηριότητα 81 ξένων μέσων ενημέρωσης, δήλωσε σήμερα μιλώντας στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (άνω βουλή) ο γενικός εισαγγελέας Ίγκορ Κρασνόφ. Μεταξύ των μέσων αυτών είναι τα μέσα Politico, France Presse, Der Spiegel, Yle, El País, EUobserver, LRT, Delfi και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Όπως επισημαίνει ο ιστότοπος sibir realii, οι ρωσικές αρχές για πρώτη φορά απαγόρευσαν επίσημα τη δραστηριότητα στη χώρα μιας σειράς ξένων μέσων ενημέρωσης τον Ιούνιο του 2024, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει «κάθε ραδιοτηλεοπτική δραστηριότητα» στο έδαφός της σε τρία ρωσικά μέσα ενημέρωσης - RIA Novosti, Izvestiya και Rossiyskaya Gazeta. Ο Κρασνόφ χαρακτήρισε την απαγόρευση των ξένων μέσων ενημέρωσης ως «αντίποινα».

Σύμφωνα με τον Ίγκορ Κρασνόφ, στον κατάλογο των «ανεπιθύμητων οργανώσεων» συμπεριλήφθησαν 71 ξένες οργανώσεις, ενώ απαγορεύθηκαν τρεις τρομοκρατικές οργανώσεις και 172 παραρτήματα τους. «Ανεπιθύμητες οργανώσεις» μεταξύ άλλων αναγνωρίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης Radio Free Europe και όλοι τους οι ιστότοποι, η εταιρεία μέσων ενημέρωσης RFE/RF, το τηλεοπτικό κανάλι Dozd, o ιστοτοπος Meduza , η εφημερίδα «Novaya Gazeta-Europe».

Οι μαζικοί αποκλεισμοί σάιτ, μεταξύ των οποίων και του Radio Svoboda, άρχισαν στη Ρωσία το 2022, μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία. Η ρωσική εποπτική αρχή τηλεπικοινωνιακών Roskomnadzor μπλόκαρε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter και Instagram. Ρωσικό δικαστήριο χαρακτήρισε εξτρεμιστική τη δραστηριότητα της αμερικανικής εταιρείας Meta η οποία έχει απαγορευθεί στη Ρωσία.

Οι ρωσικές αρχές το 2024 περιόρισαν την πρόσβαση σε έναν αριθμό ρεκόρ ιστοτόπων. Συνολικά μπλοκαρίστηκαν 523.000 ιστότοποι, εκ των οποίων σε περίπου 106.000 ήρθη στη συνέχεια ο αποκλεισμός, ενώ περισσότερες από 417.000 παραμένουν μπλοκαρισμένοι και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ιστότοπων που έχει αποκλεισθεί από το 2012, έγραψε ο ιστότοπος Verstka.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

