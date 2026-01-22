Λογαριασμός
Γύρισε και βρήκε μόνο φίλους: Ο Νταβίντ Λουίζ εισέπραξε τεράστια αγάπη στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Ο Νταβίντ Λουίζ επέστρεψε στο γήπεδο που λάτρεψε και στο οποίο πέρασε ίσως τα καλύτερα ποδοσφαιρικά του χρόνια και αντιλήφθηκε πως έχει αφήσει μονάχα φίλους

Νταβίντ Λουίζ

Όντας πλεόν μέλος της Πάφου, ο Νταβίντ Λουίζ επέστρεψε στο Λονδίνο για να τεθεί αντιμέτωπος με την Τσέλσι, στην ιστορία της οποίας έχει αφήσει το αποτύπωμά του με τα τρόπαια και τις μεγάλες στιγμές που βίωσε.

Μάλιστα, παρά το γεγονός πως αργότερα βρέθηκε και στην Άρσεναλ, δεν διαταράχθηκε η σχέση του με τους οπαδούς των «μπλε», οι οποίοι τον υποδέχθηκαν ως δικό τους άνθρωπο, το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός ήταν... ατραξιόν, συνάντησε ξανά φίλους, μίλησε με γνωστούς, έβγαλε φωτογραφίες με οπαδούς της άλλοτε ομάδας του, αλλά έφυγε ηττημένος καθώς ο Καϊσέδο φρόντισε να δώσει στην ομάδα του Ροζίνιορ τη δύσκολη νίκη με το τελικό 1-0.

