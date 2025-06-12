Ένταση επικράτησε σε συνέντευξη Τύπου της επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ όταν ο γερουσιαστής Άλεξ Παντίγια από την Καλιφόρνια απομακρύνθηκε βίαια από την αίθουσα, καθώς επιχείρησε να διατυπώσει ερωτήσεις.

«Είμαι ο γερουσιαστής Άλεξ Παντίγια. Έχω ερωτήσεις για την επικεφαλής», φώναξε ο ίδιος, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρισκόταν στον χώρο, την ώρα που δύο άνδρες τον απωθούσαν εκτός αίθουσας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Παντίγια, ο γερουσιαστής ρίχτηκε στο έδαφος και του πέρασαν χειροπέδες κατά την απομάκρυνσή του από τη συνέντευξη.

Η συνέντευξη Τύπου δόθηκε από την κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότα, Κρίστι Νόεμ, με θέμα τις πρόσφατες συλλήψεις που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Μετανάστευσης. Το ζήτημα έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στο Λος Άντζελες, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν διαδηλώσεις και να αναπτυχθούν δυνάμεις της Εθνοφρουράς και των Πεζοναυτών, μετά από εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

