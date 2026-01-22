Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η κυριαρχία της Γροιλανδίας παραμένει εκτός διαπραγματεύσεων δήλωσε η υπουργός εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Sky News εκτίμησε ότι «είμαστε πλέον σε πολύ καλύτερη θέση», ωστόσο προειδοποίησε ότι απαιτείται ακόμη «πολλή δουλειά για τη συνέχεια».

Η ίδια απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη φημολογούμενη συμφωνία, σημειώνοντας πως, κατά την αντίληψή της, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι «μια διαδικασία σε εξέλιξη».

Όταν ρωτήθηκε εάν το Λονδίνο έχει λάβει γνώση της συμφωνίας και αν είναι ικανοποιημένο από το περιεχόμενό της, η Κούπερ υποστήριξε ότι πρωταρχικός στόχος είναι η επιστροφή στις συζητήσεις που είχαν ζητήσει η Δανία και η Γροιλανδία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθύμισε μάλιστα πως ο διάλογος αυτός είχε ήδη ξεκινήσει στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, υποδεικνύοντας ότι εκεί πρέπει να εστιάσουν όλες οι πλευρές.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι το αντικείμενο αυτών των επαφών αφορά «πολύ πρακτικές συζητήσεις για την ασφάλεια της Γροιλανδίας».

Ωστόσο, έθεσε μια σαφή διαχωριστική γραμμή ως προς το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας: «Πρέπει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι η κυριαρχία της Γροιλανδίας δεν είναι προς διαπραγμάτευση».

Αναφερόμενη στην αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ, η Βρετανίδα υπουργός εξωτερικών υποστήριξε πως «αντανακλά τη δύναμη των διασυνδέσεών μας στην Ουάσινγκτον το γεγονός ότι προφανώς είχαμε μια πολύ σημαντική μετατόπιση στη θέση του προέδρου τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το γεγονός ότι έχουμε κάνει πολύ αποφασιστική διπλωματία, όχι μόνο ο πρωθυπουργός μιλώντας απευθείας στον πρόεδρο, αλλά και μιλώντας σε κάθε επίπεδο».

Όπως πρόσθεσε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παρουσιάσει «πολύ πρακτικά επιχειρήματα σχετικά με το πόσο καταστροφικά ήταν όλα αυτά» και οι σύμμαχοι θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούν στις απειλές που θέτει η Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.