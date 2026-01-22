Σε άκρως αισθησιακή διάθεση και ντυμένη… στα κόκκινα εμφανίστηκε η Κάιλι Τζένερ, λίγες ημέρες πριν τον Άγιο Βαλεντίνο, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της αρώματος «Cosmic Intense». Η 28χρονη δισεκατομμυριούχος της Kylie Cosmetics και σύντροφος του Τιμοτέ Σαλαμέ, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα social media, δημοσιεύοντας μια σειρά από «καυτές» φωτογραφίες ανήμερα της επίσημης κυκλοφορίας του προϊόντος.

Η Τζένερ ποζάρει με ένα κόκκινο φόρεμα από PVC, με βαθύ ντεκολτέ και εντυπωσιακή λαιμόκοψη, αναδεικνύοντας τη θηλυκότητά της. Η προώθηση του αρώματος ξεκίνησε σχεδόν δύο εβδομάδες νωρίτερα, με αποσπασματικές δημοσιεύσεις από τη σέξι φωτογράφιση.

Πλέον, οι θαυμαστές της δεν χρειάζεται να περιμένουν άλλο. Το Cosmic Intense διατίθεται σε τρία μεγέθη: 100 ml με τιμή 86 δολάρια, 50 ml στα 66 δολάρια και 30 ml στα 56 δολάρια. Παράλληλα, κυκλοφορεί και σπρέι 10 ml σε μορφή στιλό, ιδανικό για ταξίδια, στην τιμή των 29 δολαρίων.

Στην επίσημη περιγραφή της στο site της Kylie Cosmetics, η ίδια αναφέρει: «Το σπρέι σε μορφή στιλό είναι ιδανικό για όταν είστε εν κινήσει. Το cosmic kylie jenner intense είναι μια πιο κρεμώδης, πιο ζεστή, εξίσου εθιστική εξέλιξη του αρχικού, best-seller αρώματός μου».

Σε προηγούμενη ανάρτησή της στο Instagram, η Κάιλι Τζένερ είχε γράψει: «Ίδιο σύμπαν, περισσότερη βανίλια. Το τρίτο άρωμα στο κοσμικό σύμπαν είναι πιο κρεμώδες, πιο ζεστό και εξίσου εθιστικό με το αρχικό».

Την περασμένη εβδομάδα, η επιχειρηματίας και μητέρα δύο παιδιών είχε «ανεβάσει» ακόμη περισσότερες φωτογραφίες με κόκκινο μίνι φόρεμα και ελαφρώς διαφορετικό ντεκολτέ, ποζάροντας προκλητικά σε κόκκινο καναπέ με μαύρα τακούνια στιλέτο.

