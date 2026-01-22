Αυτή είναι η Ferencváros Arena, δείτε βίντεο

Ο Νικόλας Παγκάκης βρίσκεται στην καρδιά της Βουδαπέστης και μας ξεναγεί στην έδρα της Φερεντσβάρος, μεταφέροντας την εικόνα από το γήπεδο όπου ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη.

Το Groupama Arena, όπως είναι η εμπορική του ονομασία, αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και λειτουργικά στάδια της Κεντρικής Ευρώπης, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

