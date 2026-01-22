Λογαριασμός
Αυτή είναι η Ferencváros Arena, δείτε βίντεο

Ένα γήπεδο κόσμημα με μεταλλική δομή και επιβλητική ατμόσφαιρα, έτοιμο να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό

Φερεντσβάρος

Ο Νικόλας Παγκάκης βρίσκεται στην καρδιά της Βουδαπέστης και μας ξεναγεί στην έδρα της Φερεντσβάρος, μεταφέροντας την εικόνα από το γήπεδο όπου ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη.

Το Groupama Arena, όπως είναι η εμπορική του ονομασία, αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και λειτουργικά στάδια της Κεντρικής Ευρώπης, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φερεντσβάρος Παναθηναϊκός
