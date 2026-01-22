Η BYD κυριαρχεί στην ηλεκτροκίνηση: Πρώτη σε πωλήσεις EV στην Ελλάδα το 2025

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων Νέας Ενέργειας (EV & PHEV) παγκοσμίως, επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική αγορά, κατακτώντας την πρώτη θέση στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων (EV) για το 2025.

Η BYD στην κορυφή της ελληνικής αγοράς EV

Η BYD ηγείται της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, καταγράφοντας 1.825 ταξινομήσεις EV και κατακτώντας πάνω από το ένα πέμπτο της αγοράς (με συνολικό μερίδιο αγοράς 20,5%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μερίδιο της BYD στο κανάλι πώλησης λιανικής (retail) άγγιξε το 31,2%, αποτυπώνοντας την εμπιστοσύνη των ιδιωτών πελατών στην εταιρεία! Παράλληλα, η μάρκα ενισχύει σταθερά τη θέση της και στα plug-in υβριδικά (PHEV), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της σε όλες τις μορφές εξηλεκτρισμού με εξωτερική παροχή ενέργειας.

Σε σχέση με το 2024, οι συνολικές πωλήσεις της BYD (EV & PHEV) αυξήθηκαν κατά 52,2%, φτάνοντας τις 2.402 μονάδες, εξέλιξη που υπογραμμίζει τη ραγδαία αποδοχή της μάρκας από το ελληνικό κοινό.

BYD ATTO 3

Η εικόνα της αγοράς αυτοκίνητου το 2025

Το 2025, οι συνολικές ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 144.199 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 5,2% σε σχέση με το 2024. Το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων διαμορφώθηκε στο 6,2%, ενώ τα plug-in υβριδικά κατέγραψαν 8,1%, αντικατοπτρίζοντας τη σταθερή στροφή της αγοράς προς την ηλεκτροκίνηση.

Τα μοντέλα που ξεχώρισαν

BYD Dolphin:

Το Νο1 ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα για το 2025, με 722 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 8,1%. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην κατηγορία EV C-hatchback το μερίδιό του έφτασε το 76,9%, επιβεβαιώνοντας την ευρεία αποδοχή του από το αγοραστικό κοινό.

BYD ATTO 3:

Κατέκτησε την πρώτη θέση στα ηλεκτρικά C-SUV, με 458 ταξινομήσεις και μερίδιο 27,3%, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

BYD Dolphin Surf:

Το World Urban Car of the Year αναδείχθηκε Νο1 στα ηλεκτρικά B-hatchback, με 285 μονάδες και μερίδιο 47,5%, χάρη στον συνδυασμό προσιτής τιμής, σύγχρονης τεχνολογίας και κορυφαίας ασφάλειας πέντε αστέρων (αξιολόγηση από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP).

SEAL U DM-i: Πρωταγωνιστής στα PHEV

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο SEAL U DM-i, το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις plug-in υβριδικών οχημάτων στο κανάλι λιανικής (retail), ανεξαρτήτως κατηγορίας (οι συνολικές ταξινομήσεις ήταν 577). Το αποτέλεσμα αυτό αναδεικνύει την τεχνολογία Super Hybrid DM ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της BYD.

BYD DOLPHIN SURF

Η γκάμα Super Hybrid DM της BYD ενισχύεται περαιτέρω μέσα στη χρονιά με το σεντάν SEAL 5 DM-i, ενώ σύντομα αναμένονται δύο νέα SUV, τα ATTO 2 DM-i και SEALION 5 DM-i, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της μάρκας στην κατηγορία των PHEV.

Η συνεχής επέκταση της Super Hybrid DM γκάμας αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ελληνική αγορά, προσφέροντας αποδοτικές, προσιτές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, συμβάλλοντας ενεργά στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη κινητικότητα.

Οι προοπτικές για το 2026

Ο Όμιλος Σφακιανάκη συνεχίζει να ηγείται της πράσινης μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας το “Electric Bonus” για όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της BYD. Το συνολικό όφελος μπορεί να φτάσει έως και τα 13.500 ευρώ (αφορά το μοντέλο BYD SEAL U συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και του οφέλους από την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου). Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης του πλεονεκτήματος αυτού, επιλέγοντας κάποιο από τα ετοιμοπαράδοτα οχήματα της εταιρείας.

BYD SEAL U DM-i

Επίσης, το δίκτυο συνεργατών της BYD αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς σε όλη τη χώρα, αριθμώντας ήδη 18 σημεία παρουσίας στην Ελλάδα. Έμπειροι σύμβουλοι πωλήσεων βρίσκονται στη διάθεση των υποψήφιων αγοραστών, προσφέροντας εξατομικευμένη καθοδήγηση και ολοκληρωμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη. Παράλληλα, το after sales δίκτυο ενισχύεται πανελλαδικά, με εξειδικευμένους συμβούλους service και τεχνικούς, εκπαιδευμένους ώστε να διασφαλίζουν τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των οχημάτων. Σε αυτό συμβάλλει και η επάρκεια ανταλλακτικών, η οποία εξασφαλίζει ότι κάθε επισκευή ή συντήρηση πραγματοποιείται γρήγορα και αποτελεσματικά, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πελατών στην αξιοπιστία των οχημάτων BYD.

Σε επίπεδο εγγύησης, η BYD επεκτείνει το όριο χιλιομέτρων για την Blade Battery στα 250.000 χλμ., διατηρώντας τη διάρκεια κάλυψης στα οκτώ έτη και την ελάχιστη εγγυημένη Κατάσταση Υγείας (SOH) στο 70%. Η συγκεκριμένη κίνηση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην καινοτόμο μπαταρία της και επιδιώκει να ενισχύσει την αίσθηση αξιοπιστίας και ασφάλειας στους πελάτες της. Η αναβάθμιση ισχύει τόσο για τα νέα όσο και για όλα τα μοντέλα BYD που βρίσκονται σε κυκλοφορία, με τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες EV ή Super Hybrid DM στην Ελλάδα να επωφελούνται αυτόματα από τη διευρυμένη κάλυψη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη BYD, τις τιμές και τους αναλυτικούς εξοπλισμούς των αυτοκινήτων, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.bydauto.gr.

