Με τις αντικρουόμενες θέσεις να σκιάζουν τις διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ προβάλλει ως ο ηγέτης που θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «με κάθε κόστος», ακόμη κι αν η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας σημαίνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Καθώς Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι παζαρεύουν τα σημεία του αμερικανικού σχεδίου των 28 σημείων που θα παρέδιδε το Ντονμπάς στη Μόσχα, στελέχη του Λευκού Οίκου παραδέχονται ότι ο Τραμπ δεν θέτει «κόκκινες γραμμές». Το μόνο που απαιτεί είναι μια συμφωνία που θα σταματήσει τη μάχη και θα κλείσει έναν πόλεμο που φθείρει την Ουκρανία, διχάζει τη Δύση και αναδιαμορφώνει την παγκόσμια ισορροπία ισχύος.

«Ο απώτερος στόχος είναι η ειρήνη. Αυτό είναι το σημαντικότερο που μπορεί να επιτευχθεί. Να σταματήσει η μάχη, να σταματήσει η αιματοχυσία. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα που θέλει να πετύχει», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, που επικαλείται το Politico.

Ο ίδιος, μάλιστα αποκαλύπτει, ότι ο Τραμπ θα υπέγραφε μια συμφωνία που σταματά «τον πόλεμο και οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία μπορούν να καταλήξουν και οι δύο πλευρές το συντομότερο δυνατό».

Η επιμονή του Τραμπ να σταματήσει την αιματοχυσία εξηγεί γιατί οι λεπτομέρειες του σχεδίου παραμένουν ρευστές και γιατί ο ίδιος μπορεί, μέσα σε μόλις 24 ώρες, να αλλάζει την προθεσμία που είχε επιβάλλει στην Ουκρανία να αποδεχθεί το σχέδιό του έως την Πέμπτη, στο να διαβεβαιώνει ότι η πρόταση δεν αποτελεί τελεσίγραφο. Αυτό φωτίζει επίσης τον λόγο για τον οποίο πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, μεταξύ αυτών και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που έφθασε την Κυριακή στη Γενεύη για συνομιλίες με Ευρωπαίους και Ουκρανούς.

Η πρόταση του Τραμπ, που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, απαιτούσε από την Ουκρανία να κάνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων ολόκληρων των περιοχών Ντονμπάς, Λουχάνσκ και Κριμαίας, καθώς και να συμφωνήσει ότι δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

Η σαφής κλίση της πρότασης προς τις ρωσικές απαιτήσεις προκάλεσε ανησυχία σε ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι φοβούνται ότι η εμμονή του Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο οδηγεί σε μια κακή συμφωνία για την Ουκρανία.

Πολλοί γερουσιαστές, μεταξύ των οποίων ο Μιτς Μακόνελ, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ και ο Μάικ Ράουντς, καταδίκασαν την πρόταση.

«Όσοι νομίζουν ότι πιέζοντας το θύμα και κατευνάζοντας τον επιτιθέμενο θα φέρουν ειρήνη, απλώς κοροϊδεύουν τον εαυτό τους», έγραψε ο Μακόνελ στο X αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, ο Τραμπ εδώ και καιρό θεωρεί τον εαυτό του «μεσολαβητή» στον πόλεμο και δεν επιθυμεί να πάρει το μέρος καμίας πλευράς, στάση που διαφέρει αισθητά από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τους περισσότερους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι επιμένουν ότι η Ουκρανία είναι θύμα ρωσικής επίθεσης και ότι οι ανησυχίες της πρέπει να έχουν προτεραιότητα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι επεσήμανε ότι επιθυμία του Τραμπ είναι να κρατήσει και τις δύο πλευρές στο τραπέζι, χωρίς να επιδιώκει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα πέρα από την ειρήνη.

«Ο στόχος του προέδρου Τραμπ είναι να τερματιστεί ο πόλεμος, ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήταν εκείνος πρόεδρος, και που έχει κοστίσει εκατομμύρια ζωές. Εργάζεται για να αποτρέψει περαιτέρω απώλειες ζωών μέσω μιας διαρκούς και εφαρμόσιμης ειρήνης», είπε η Κέλι.

Ο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς από τη δημοσιοποίηση του σχεδίου, έχουν διαπραγματευθεί τους όρους με τους Ουκρανούς, και η τρέχουσα πρόταση έχει περιοριστεί πλέον σε μια συμφωνία 19 σημείων. Ωστόσο, καθώς πλησιάζουν σε μια συμφωνία που μπορούν να αποδεχθούν η Ευρώπη και η Ουκρανία, το κλίμα στη Μόσχα φαίνεται όλο και πιο απαισιόδοξο, εξέλιξη που πιθανότατα θα ματαιώσει τον τελικό στόχο του Τραμπ για γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης.

Το σχέδιο Τραμπ, ακόμη και στις αναθεωρημένες μορφές του, αποτελεί την πιο σημαντική πρόταση για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου, της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη από το 1945.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι πιστεύουν πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται σε ιδιαίτερα αδύναμη θέση στο εσωτερικό, λόγω του σκανδάλου διαφθοράς που έχει αγγίξει το στενό του περιβάλλον, εξέλιξη που, όπως είπαν, «ανοίγει τον δρόμο» για συμφωνία.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι ανησυχούν ότι ένας αποδυναμωμένος Ζελένσκι ίσως να μην διαθέτει το πολιτικό κεφάλαιο που χρειάζεται για να «πουλήσει» μια κακή συμφωνία στην ουκρανική κοινωνία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φιλοξένησε την Τρίτη τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», μιας ομάδας χωρών που έχουν δεσμευθεί να στηρίξουν την Ουκρανία. Κατά την ενημέρωση της Τρίτης, εκπρόσωπος του πρωθυπουργού επιβεβαίωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να στείλει βρετανικά στρατεύματα στο πλαίσιο μιας πολυεθνικής δύναμης.

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και απαιτεί κατάπαυση του πυρός πριν από οποιεσδήποτε συνομιλίες για τα εδάφη.



